El Departament de Salut ha fet una crida als 170.000 residents de la Regió Sanitària de Girona majors de 12 anys que no s'han vacunat (un 24% de la població) que vagin a qualsevol punt per rebre la primera dosi. Des del departament apunten que la majoria de les persones que no han rebut cap dosi tenen entre 20 i 49 anys. Per altra banda, el departament ha incidit en els més de 31.200 joves d'entre 12 i 49 anys que es vacunin abans de començar el curs. Recorden a les famílies que si els alumnes de secundària estan vacunats, no caldrà que compleixin l'aïllament cada vegada que es detecti un cas positiu dins del grup bombolla.

El Departament de Salut està «fent l'impossible per arribar a la població» que encara falta per vacunar. Així ho ha assegurat la responsable d'infermeria i continuïtat de la Direcció d'Atenció Primària de l'ICS Girona, Montse Canet, qui ha detallat que aquest cap de setmana s'han programat dues jornades més de vacunació sense cita al palau firal de Girona. Es farà aquest dissabte i diumenge per facilitar a la gent que treballa que pugui accedir a la vacuna. Aquestes dues jornades se sumen a altres estratègies que fa el Departament per administrar vacunes. Salut ha recuperat el dispositiu que es feia durant la primera fase de la campanya, en què un equip va a les residències per posar segones dosis a residents que han patit la covid-19 o que acaben d'ingressar.

També ho fan amb les persones hospitalitzades en centres gironins. Aprofiten per administrar-los la segona dosi mentre estan ingressats i així completar la pauta. Tot d'accions que el departament tira endavant per arribar als 170.000 residents a la Regió Sanitària de Girona majors de 12 anys que encara no s'han vacunat. El problema, però, el tenen amb un col·lectiu molt concret: les persones d'entre 20 i 39 anys. Es tracta d'una franja d'edat que poden vacunar-se des de l'estiu, però la cobertura encara és molt baixa. Canet creu que es podria deure al fet que tinguin una falsa creença que si es contagien de la covid-19, serà «lleu» perquè són joves o perquè no han viscut casos de prop. Concretament el 34% de persones d'entre 35 i 39 anys de la Regió Sanitària de Girona no ha rebut cap dosi de la vacuna. Aquesta xifra encara és més preocupant entre les persones de 30 a 34, en què un 40% no s'ha vacunat.

Bona resposta dels joves

Per contra, els joves han respost molt positivament a la crida i un 54% de les persones d'entre 16 i 19 anys ja tenen la pauta complerta, mentre que els d'entre 12 i 15 anys ja són un 20,9%. Des del Departament han assegurat que tenen «el personal i la capacitat» d'administrar més vacunes, però ara «falten els braços». De fet, els responsables de la campanya de vacunació a Girona han afirmat que en algun moment havien arribat a administrar 63.000 dosis setmanals. Ara, però, la situació al palau firal és «decebedora» segons detalla Montse Canet. El motiu és que la gent no demana hora i per això costa omplir totes les franges disponibles. Montse Canet ha insistit en la necessitat de vacunar a tota la població per poder «tornar a la normalitat». Segons la responsable d'infermeria de l'ICS Girona aquesta és la «prioritat social, econòmica i mental» i per assolir la normalitat s'ha d'arribar a una quota de vacunació superior al 80%.

Per altra banda, el personal sanitari insisteix en la necessitat de vacunar els estudiants de la secundària i de la universitat per tal d'aconseguir la pauta complerta durant els primers mesos de curs escolar. Això permetria frenar els contagis i també facilitaria que en cas que hi hagi un positiu dins del grup bombolla, els alumnes vacunats no haurien de fer aïllament.