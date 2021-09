Platja d’Aro acull aquest cap de setmana la 21a edició d’estiu de La Botiga al Carrer. Una seixantena de comerços i establiments ocupen enter ahir i avui el centre del municipi per presentar-hi moda, tendència i oferir el seu estoc de productes per tancar la temporada d’estiu. El president de l’Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro, Manel Canadell, assenyala que hi ha «ofertes molt bones i molta proposta» i convida a tothom a acostar-s’hi: «val molt la pena». Els establiments se situen davant del seu mateix local o bé, si pertanyen a un carrer més secundari,a l’avinguda S’Agaró, i gairebé tots obren de deu del matí a deu del vespre.

La jornada d’ahir va ser un «èxit», afirma Canadell i s’espera que al llarg d’avui la sensació sigui similar. «Normalment el dia fort és dissabte, però amb el bon temps, el matí d’aquest diumenge també crec que serà potent», confessa.

Platja d’Aro és una població molt concorreguda als estius, sobretot als caps de setmana, i Canadell assenyala que la gent ve «disposada» a comprar, quan se celebra la Botiga al Carrer, que sol ser el primer cap de setmana després de tancar temporada, tant d’estiu com d’hivern.

Tot i això, la situació de pandèmia no va permetre que l’última edició d’hivern i la d’estiu 2020 es duguessin a terme a les dates esperades, que es van haver de posposar. Enguany, però, s’ha pogut celebrar el cap de setmana previst.

En relació amb les mesures de protecció covid, Canadell assegura que no han «abaixat la guàrdia» i que fins ara la gent ha sigut molt respectuosa amb tot, no hi ha hagut cap incidència. «En edicions prepandèmia, la gent s’aglutinava a les botigues i es feien cues sense distàncies», explica. Ara, en canvi, «ells sols ja se separen i no s’apilonen», relata el president de l’associació.