Durant les darreres setmanes s’ha pogut veure un notable increment en el nombre de gavians argentats a les aigües de l’estany de Banyoles. Aquest fet natural s’explica perquè a finals d’estiu aquestes aus fan la muda post nupcial i enguany més de 500 exemplars s’agrupen a les aigües tranquil·les del llac per fer el canvi del plomatge i quedar-s’hi fins ben entrant la tardor.

Segons explica Miquel Campos, tècnic del Consorci de l’Estany, «aquest comportament dels gavians és del tot normal i afortunadament aquest any el nombre d’ocells està molt per sota d’altres anys en què s’hi havien arribat a concentrar més de 3.800 exemplars». La presència dels gavians, i els seus excrements, representen un desequilibri en contaminació de l’aigua de l’estany considerada d’alta puresa. Malgrat la gran presència d’aus en determinats moments de l’any, les analítiques que periòdicament realitzen Aigües de Banyoles i l’ACA, no han detectat mai nivells alarmants de grans concentracions de bacteris com la salmonel·la, que seria perjudicial per a les persones, ni tampoc s’ha hagut de recomanar el tancament del bany.

Els gavians argentats, i també la important colònia existent de cigonyes, s’alimenten bàsicament de les restes orgàniques dels abocadors Puigpalter, Beuda, i Pedret i Marçà, així com d’algunes empreses que tracten amb residus carnis. Després d’alimentar-se tornen cap a l’estany per passar-hi la resta del dia descansant i rentant-se. La majoria de les aus passen la nit fora de l’aigua situant-se a les diferents palanques, a sobre de les boies més grans i també en teulades de naus dels polígons industrials. Per ara no es té constància que els gavians tinguin les cries a la zona de Banyoles, però si a tota la línia de la Costa Brava i també s’han localitzat nius a Olot i Girona. Les concentracions de gavians creen rebuig entre les persones pel soroll, les defecacions i també per les regurgitades de menjar que fan a qualsevol lloc. Al marge del nombre d’ocells que formen colònies més o menys permanents, cal afegir-hi les aus que estan de pas, ja que tota la zona de l’estany de Banyoles està dins les rutes migratòries d’ocells entre Europa i Àfrica.

Vols de falconeria

Des del 2012 es fan treballs de falconeria fent volar aquests ocells rapinyaires amb l’objectiu de foragitar als gavians, una tècnica que ja es practica en diferents aeroports del país. Un tècnic en falconeria surt amb una barca i fa volar un falcó o una àguila per damunt dels gavians que s’espanten i aixequen el vol per fugir de l’aigua de l’estany. Aquesta tasca de foragitar als gavians es combina també fent sonar un xiulet, llençant petards o simplement fent passar l’embarcació pels punts de més concentració de gavians. Aquestes actuacions es fan entre el juny i el setembre, coincidint amb l’època de bany i preferentment, es fan diferents passades al migdia i al capvespre que és quan hi ha més concentració d’ocells. Aquesta empresa de falconeria, que treballa a Banyoles des de fa més de deu anys, també duu a terme actuacions específiques en diferents punts de la ciutat com terrats d’habitatges o teulades de naus industrials.

La conca lacustre de l’Estany de Banyoles s’ha convertit en les darreres dècades en un ecosistema òptim per a les aus. El grup de cigonyes blanques establertes a la zona arrenca amb l’arribada el 2006 de dos exemplars provinents del Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent i que es van instal·lar en un aviari per tal que perdessin l’instint migratori.

L’any 2008 es va repetir l’experiència amb una vintena d’exemplars i a l’any següent s’hi va establir la primera parella. Des d’aleshores es calcula que han tingut 23 pollets. La colònia de cigonyes blanques a la conca lacustre de Banyoles ha arribat a un màxim de 117 exemplars, que tractant-se d’aus salvatges, combinen estades a Banyoles amb altres zones properes com els Aiguamolls de l’Empordà, Peralada o la zona del Baix Ter.

