Els establiments hotelers d’Olot han registrat «bones xifres» d’ocupació durant aquests mesos de juliol i agost. Concretament calculen que s’han incrementat el nombre de visitants i estades més llargues als hotels, pensions, apartaments, albergs i càmpings de la ciutat.

Les ocupacions registrades durant els mesos de juliol i agost s’han mogut entre els 55,9 i el 73% de la seva capacitat, mentre que a l’Oficina de Turisme de la ciutat s’hi han atès més de 6.000 persones, el que correspon a un 32,1% més que les visites de l’any passat. Per altra banda, el consistori assegura que un any més Olot es consolida com a destinació de natura per al turisme interior, espanyol i també europeu.

Turisme procedent de la ciutat

Pel que fa a la seva procedència, enguany s’ha tornat a detectar un augment del nombre de visitants procedents de l’àrea metropolitana de Barcelona, que s’ha convertit en el perfil majoritari dels turistes que han passat les vacances a la capital de la Garrotxa, seguit del turisme espanyol (principalment de la comunitat valenciana, el País Basc i Aragó) i l’europeu.

Un altre dels aspectes que es té en compte a l’hora de fer recull de les dades d’ocupació és el perfil del visitant. En aquest cas es tracta de famílies i parelles, que en la gran majoria i principalment escullen Olot per conèixer el seu patrimoni natural, visitar el volcà Montsacopa, fer senderisme, descobrir les rutes, els itineraris de vies verdes així com gaudir del comerç local i la restauració i, sobretot, veure La Fageda.

Tot i que les dades respecte a l’any passat reflecteixen una millora en tots els aspectes, cal recordar que aquest estiu ha estat un estiu més d’afectacions i ha estat marcat per les normatives per la pandèmia i les restriccions de mobilitat. Entre aquestes, les recomanacions d’evitar visitar Catalunya per part d’alguns països europeus han fet minvar el nombre de turistes internacionals i d’Europa també a la comarca de la Garrotxa.

No obstant això, els visitants que han optat per trepitjar terres olotines han acabat allargant les seves estades, passant fins a 4 nits o més en alguns dels establiments de la ciutat. Concretament els dies que s’han concentrat més turistes, i de la mateixa manera s’ha registrat una major ocupació han estat les primeres tres setmanes d’agost, quan s’han arribat a cotes d’ocupació superiors al 90%.