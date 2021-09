Una vintena de persones han participat aquest dijous a la tarda en una acció de protesta davant de les pistes de l'aeroport de Girona. En la performance, convocada per Girona pel Clima i SOS Costabrava, els activistes s'han vestit amb EPI's i han encès pots de fum per simbolitzar la contaminació que provoquen els aeroports i per "visibilitzar" el seu rebuig a les ampliacions. També han estès una pancarta amb el lema 'Ni al Prat, ni a Girona, ni Enlloc".

L'integrant de Girona pel Clima, Jordi Mateu, diu que el debat s'ha centrat en la Ricarda però no en un model de creixement que considera caduc.

En aquest sentit, afirma que el projecte del baixador de l'AVE a Girona –i també la connexió amb Reus- prenen més força que mai i volen mostrar la seva oposició. "Cal apostar pel decreixement", insisteix.