Al voltant d’un centenar de veïns de Sant Gregori s’han ajuntat per denunciar construccions i usos irregulars de la zona dels Horts del Llémena, entre els barris de l’Església i del Raval. Es tracta d’un lloc catalogat al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) com a zona no urbanitzable, que a més és inundable i que és d’interès ecològic i biològic. A més, la normativa municipal tan sols admet que es pugui dur a terme un ús agrícola d’aquests terrenys i no permet que s’hi construeixi cap tipus d’edificació ni d’elements fixes, exceptuant barraques amb un màxim de 6 metres quadrats de superfície i 3 metres d’alçada total. En aquests terrenys, tampoc es pot disposar d’escomeses de serveis urbanístics.

Però veïns del municipi apunten que hi ha una gran quantitat de construccions de tota mena, que han anat a més, i que incompleixen amb la normativa que regula l’espai. En concret, denuncien que hi han habitatges d’obra, piscines, coberts, porxos, assentaments permanents de caravanes, cases prefabricades o construïdes amb materials lleugeres. Així ho apunten els informes tècnic i jurídic que els veïns han encarregat al Centre de Gestions Girona.

Per altra banda, s’han trobat amb abocaments i emmagatzematge de residus, runa, vehicles en desús i ferralla en aquest espai. Usos que no estan permesos en el plantejament, com tampoc ho és l’habitatge. De fet, es tracta d’una problemàtica que fa molt temps que dura, i que, segons s’apunta als mateixos informes, va començar als anys 80 i 90, però en els últims dos anys ha anat a més.

Fa prop de mig any, des del Centre de Gestions Girona van presentar aquesta documentació a l’Ajuntament de Sant Gregori, al Departament d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, i a l’Agència Catalana de l’Aigua (en tant que es tracta d’una zona inclosa en el Pla de Gestió Específic de l’Espai fluvial de la conca del riu Ter). L’objectiu que persegueixen és que aquestes institucions executin els mecanismes pertinents per eliminar de la zona les construccions i usos que no estan permesos, i que facin complir les diverses normatives.

Però lamenten que, mig any després, encara no han rebut cap resposta ni han tingut constància que s’hagi engegat cap mecanisme per resoldre-ho. Per aquest motiu critiquen que hi ha «passivitat» per part de l’Ajuntament de Sant Gregori.

Accions iniciades

Des del consistori, afirmen que són coneixedors de la problemàtica, «ho tenim present i s’està gestionant». També han apuntat que «els serveis tècnics municipals tindran preparats els informes i l’advocat de l’Ajuntament es posarà en contacte amb aquesta gestoria». «Com a Ajuntament, farem les accions necessàries i possibles per poder resoldre aquesta situació», han afegit des de l’ens local. En aquest sentit, l’Ajuntament ha iniciat accions que esperen que acabin en ordres d’endrroc i desmantellament de les construccions existents. I, per altra banda, tampoc han tramitat sol·licituds d’empadronament en aquest espai amb la voluntat de frenar noves construccions.