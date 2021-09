Segons dades del Departament de Justícia, l’any 2020 es va iniciar 2.777 sol·licituds de mediació a Catalunya, de les quals 1.777 a les comarques de Barcelona, 338 a les de Girona, 396 a les de Tarragona i 258 a les de Lleida.

El Consell de l’Advocacia Catalana, en col·laboració amb el Departament de Justícia, engega una campanya per potenciar l’ús de la mediació entre els lletrats, com a fórmula de resolució de conflictes alternativa i/o complementària a la judicial. La campanya incorpora com a novetat una línia d’investigació que inclou dinàmiques de grup amb membres de la fiscalia i les universitats. També s’han organitzat diversos tallers de formació, des d’ara fins a finals d’any, adreçats als advocats, i es difondran missatges a les xarxes socials per conscienciar sobre la importància de la mediació.

El projecte de l’any passat va ser premiat pel Consell General de l’Advocacia Espanyola (CGAE) com a millor pràctica sobre mitjans adequats de resolució de controvèrsies.

La presentació de la campanya «IN MEDIACIÓ 2021» es va fer fa uns dies. La iniciativa inclou una línia d’investigació amb dinàmiques de grup amb membres de la fiscalia i de les universitats, així com un total de 23 tallers de formació que es duran a terme als diferents col·legis de l’advocacia repartits arreu del territori. Aquestes accions es complementaran amb la difusió de missatges, a través de les xarxes socials, de promoció de la mediació.

L’objectiu és promoure aquest mètode de resolució de conflictes, que possibilita un acord més ràpid i menys traumàtic a nivell emocional per a les parts implicades.

Els catorze col·legis de l’advocacia catalana disposen de serveis d’informació sobre la mediació per a qualsevol ciutadà interessat en aquesta via de resolució de conflictes alternativa i/o complementària a la judicial. També el poden informar dels requisits necessaris per accedir-hi a través de l’assistència jurídica gratuïta.