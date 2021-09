Treballadors de l’hospital Trueta de Girona han manifestat queixes en l’última reunió del comitè de seguretat i salut, que va tenir lloc divendres passat, per la manca d’informació sobre la gestió de tres brots interns que han tingut lloc a finals d’agost. Segons fonts del sindicat Comissions Obreres, la direcció del centre sanitari va informar a la reunió que «hi havia hagut tres brots que afectaven diferents serveis de l’hospital però que ja estaven controlats». Seguidament, els treballadors es van queixar per la manca d’informació per part de la direcció «durant tot el procés».

Fonts del Trueta afirmen que «s’ha seguit en tot moment una política de transparència a l’hora d’informar, tant a treballadors com a la ciutadania, sobre l’afectació de la covid-19» i admeten que durant la reunió de divendres la direcció va informar sobre els brots, que ja havien finalitzat. En concret, han afectat tres pacients. Pel que fa als treballadors afectats, cada setmana s’informa de l’impacte de la covid-19 en els professionals, tant a l’entorn hospitalari com de l’atenció primària. En aquest sentit, dos cops per setmana, s’informa a través de la Intranet corporativa i dels perfils de Twitter corporatius del nombre de treballadors positius i els que estan fent quarantenes.

Vacunació dels professionals

D’altra banda, a la reunió es va exposar que encara hi ha sanitaris sense la pauta completa de vacunació contra la covid-19. Concretament, un 89% dels treballadors tenen una dosi i un 81% en té dues. També cal tenir present que entre el personal vacunat amb la primera dosi hi ha persones que han passat la covid-19 que no els cal la segona, entre altres situacions personals.

Segons el sindicat, la direcció està «preocupada» pels qui encara no s’han vacunat i ofereix «atendre tots els dubtes».

Finalment, els treballadors van lamentar que als residents incorporats aquest estiu no se’ls ha ofert l’oportunitat de vacunar-se ni fer els controls oportuns per covid-19. Segons fonts del Trueta, des de la Unitat Bàsica de Prevenció de l’ICS Girona es va contactar amb tots els residents abans de la seva incorporació, tant si anaven al Trueta com a l’atenció primària. En aquest primer contacte, se’ls oferia una revisió mèdica, la vacunació i s’havien de fer una PCR.