La Garrotxa posa en marxa la prova pilot del projecte VOLTA, una iniciativa de venda en línia per a petits productors basada en l'economia de proximitat i sostenible. La plataforma digital, que va rebre el premi extraordinari de l'SmartCatalonia Challenge, és accessible a través del web www.volta.cat i dona servei tant a consumidors com a productors. No només perquè permet la venda virtual dels seus productes que, sovint, són poc accessibles, sinó perquè proposa una solució «innovadora» per distribuir-los. D'aquesta manera, els productors comparteixen la logística reduint costos i compten amb establiments adherits on es poden recollir les comandes.

Des d'aquest dimarts ja està accessible la pàgina web del projecte VOLTA. La iniciativa té com a objectiu donar servei als consumidors que busquen productes de proximitat i als petits productors, que sovint tenen complicat arribar a les cases. Ho fa a través d'una plataforma de venda en línia, però amb la novetat que permet als productors augmentar les vendes i reduir els costos logístics a través d'un sistema de transport compartit i circular. «De 'market place' n'hi ha molts, però amb la logística, nosaltres aportem la diferència», explica el cofundador de VOLTA, David Crespiera.

A més, en comptes de promoure els lliuraments a domicili, el projecte afegeix a la «cadena» establiments locals com a punts de recollida. D'aquesta manera, la iniciativa aposta per un consum més responsable. En aquesta primera fase del projecte, hi participen una desena de productors locals (explotacions agrícoles i ramaderes) i set punts de recollida (principalment, establiments i restaurant del col·lectiu Cuina Volcànica) però s'espera que, progressivament, se n'hi afegeixin de nous.

Un sistema senzill i sostenible

El sistema és senzill i molt intuïtiu: el consumidor pot fer la compra de productes dels diferents productors adherits, setmanalment i de forma agregada. Ho pot fer fins al dimecres de cada setmana i ha d'escollir un punt de recollida. Després, una empresa de logística s'encarrega de la ruta de distribució optimitzada, que recull les comandes als productors i les reparteix als llocs d'entrega. El destinatari final les podrà recollir entre divendres a la tarda i dissabte. De moment, es fa una ruta setmanal i exclusivament a la Garrotxa, però els seus ideòlegs creuen que es podria ampliar a altres demarcacions –especialment, al voltant de Barcelona-, si hi ha demanda.

El projecte va guanyar el premi extraordinari patrocinat per l'ACM i l'Associació de Micropobles de Catalunya de l'SmartCatalonia Challenge i dotat amb 8.000 euros. El guardó, a més, donava l'oportunitat de fer una prova pilot sobre el terreny amb aquestes entitats del món local i que ara s'ha concretat a la Garrotxa. No es descarta, però, estendre'l a altres poblacions. De fet, el director general d'Innovació i Economia Digital, Dani Marco, ha assegurat durant l'acte de presentació que tots els municipis catalans compten amb la tecnologia necessària per utilitzar-lo. I és que el sistema es basa en una pàgina web accessible des de qualsevol dispositiu. Malgrat això, Marco ha reiterat el compromís del Govern de fer arribar la fibra òptica a tots els municipis catalans l'any 2023. El president de l'Associació de Micropoble de Catalunya, Mario Urrea, per la seva banda, ha defensat iniciatives com aquestes per ajudar als municipis petits al fet que «la gent s'hi quedi a viure i visqui de la terra».