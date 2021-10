Els Bombers van realitzar ahir quatre rescats al medi natural a les comarques de Girona, la majoria al Ripollès i cap d'ells de gravetat.

Entre els serveis més destacats hi ha una persona que a patir un cop al genoll mentre feia barranquisme a Queralbs i la van evacuar amb helicòpter.

El primer dels salvaments al medi natural es va produir poc després d'un quart de dues del migdia al Puigmal. En aquest cas, un menor d'edat va resultar ferit del genoll mentre estava en aquesta muntanya, a la banda de Núria. Els Bombers van activar l'helicòpter amb els Grae i un metge. Li van realitzar la primera atenció i un cop estabilitzat el van traslladar fins a l'helicòpter. Des d'on el van evacuar per aire fins a l'heliport de l'hospital de Campdevànol on els esperava una ambulància del SEM.

Per altra banda, quan faltaven cinc minuts per les tres de la tarda, el 112 va rebre l'avís que una persona havia resultat ferida mentre feia barranquisme al Gorg de les Olles de Queralbs. Aquí també es van activar de nou els especialistes en rescats dels Bombers amb l'helicòpter i juntament amb un metge van atendre el ferit. Van localitzar el ferit que tenia mal al genoll quan faltaven 10 minuts per les tres de la tarda. El van atendre i posteriorment, fent gruatge el van portar fins al mitjà aeri. Que el va portar fins a una ambulància que l'esperava a Queralbs.

Al cap de 13 minuts, es va produir un altre accident de muntanya, en aquest cas al Clot de Balegar de Setcases. Una dona havia relliscat i s'havia fet mal el turmell, arran de l'avís es va activar de nou l'helicòpter, que va portar la ferida fins al parc de Bombers d'Olot on esperava una ambulància.

Caiguda a Roses

La Costa Brava també és una zona que malgrat no ser estiu encara hi ha rescats i una mostra d'això és el salvament que van realitzar els Bombers ahir cap a les sis de la tarda a Roses.

Una dona va caure a la cala Lladó, a sota de la punta Falconera, i va resultar ferida del turmell i no podia seguir caminant. Fins a la zona s'hi van traslladar un helicòpter i els Grae per terra. Un cop allà, van arribar fins a la dona i la van evacuar amb la llitera-niu fins a l'ambulància del SEM, que l'esperava al pla de la punta Falconera.