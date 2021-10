El secretari general de la Fecasarm, el gironí Joaquim Boadas, defensa que els empresaris de l’oci nocturn, ara que ha reobert, no poden fer de policies davant la dificultat de controlar l’ús correcte de les mascaretes a la pista de ball. «Hi ha cartells a tots els locals i també personal recordant l’obligació de portar mascareta i de no consumir mentre es balla, però no tenim una persona de control per cada client», va afirmar Boadas ahir als micròfons de RAC-1. «S’hauria d’evitar criminalitzar-nos perquè no podem estar a sobre de cada usuari. Això sí, aquelles persones que reiteradament no compleixen se les pot fer fora per no respectar la normativa del local i en virtut del dret d’admissió», va apuntar el secretari general de la patronal.

«Tot i això, ja vam deixar clar a la Generalitat que volíem que en la resolució d’obertura es digués que la responsabilitat de l’empresari es limitava a recordar o informar de l’obligatorietat de la mascareta. Res més», va comentar Boadas, que igualment va reconèixer problemes d’accés a les discoteques amb el flamant certificat covid. «Hi ha dificultats per descarregar el certificat o no es llegeix correctament el codi QR, i això generar moltes cues. També hi ha persones de fora de la UE o del Regne Unit que no saben que han d’anar a un CAP a aconseguir-lo», va enumerar Boadas, que considera que l’aplicació «Liberty Pass» –impulsada per la pròpia Fecasarm- és «millor».

«Molt més desenvolupada, però no se’ns va escoltar ja que la Generalitat va per lliure», va lamentar el secretari general de la patronal de l’oci nocturn, que també va avisar de la proliferació de passaports covid falsos a 150 euros. «Ho tenim detectat des de fa dos dies. És una picaresca que es porta a terme, ja que feta la llei, feta la trampa», va comentar Boadas, que va tornar a insistir que amb l’aplicació «Liberty Pass» això no succeiria. «La nostra aplicació porta una fotografia de l’usuari al codi QR, així evites la suplantació d’identitat i la falsificació de codis. I això ho teníem preparat des del passat 30 de novembre del 2020, ara ja fa quasi un any», va subratllar el secretari general de la Fecasarm.

Empreses en insolvència

«Estem relativament contents amb la reobertura perquè creiem que ha arribat massa tard», va constatar Boadas, que calcula que prop d’un 60% de les empreses d’oci nocturn es troben en situació d’insolvència legal.

«Tenim de temps fins al 31 de desembre per remuntar la situació, i no fer passos enrere. I després estem negociant una línia d’ajuts amb la Generalitat més generosa que les últimes», va assenyalar el secretari general de la Fecasarm.

«Les subvencions han estat fins ara molt minses i només han arribat a cobrir el 0,7% de les pèrdues del sector de l’oci nocturn», va concloure Boadas.