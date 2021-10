Entitats de la Cerdanya encapçalades per Salvem Éller han impulsat la distribució i signatura d’un manifest de la comarca contra el model econòmic basat en la construcció i les segones residències. El manifest ja s’ha començat a distribuir a través de les xarxes socials locals amb l’objectiu que els pròxims mesos, una vegada hagi recollit el màxim d’adhesions possible, una representació de la societat cerdana el porti al Govern de la Generalitat.

En les primeres hores de difusió, el document ha recollit més de 200 adhesions i les principals entitats socials i mediambientals de la comarca s’hi sumaran en els pròxims dies. Des de Salvem Éller han apuntat que la iniciativa parteix de l’angoixa i preocupació de molta gent de la comarca en veure la proliferació de grues arreu. El manifest arrenca amb l’avís que «El model de monocultiu turístic de les darreres dècades, el canvi de paradigma socioeconòmic a escala mundial, i les conseqüències del canvi climàtic, exigeixen una reflexió seriosa sobre quin futur volem per a la Cerdanya».

La comarca reclama un sistema que no foragiti els joves sense accés a l’habitatge i una indústria estable

El text, que va arribant a tots els municipis de la vall a través els missatges de telèfon, fa incidència en les conseqüències de l’actual model econòmic «la progressiva substitució de l’activitat agrícola i ramadera per l’especialització turística i la transformació dels pobles en parcs temàtics, tenen com a conseqüència la destrucció de la riquesa natural, paisagística i patrimonial de la comarca. Una destrucció i empobriment que, paradoxalment, acaba afectant també al turisme, que va transformant-se en una activitat de masses de baixíssima qualitat. Altrament, aquest model promou un mercat de treball estacional, de baixa qualificació i precari... La resposta a la manca d’oportunitats laborals i de primeres residències passa per un canvi de model socioeconòmic en línia amb els accelerats canvis socials, tecnològics i de sostenibilitat que estan tenint lloc arreu». El manifest assenyala les causes dels grans problemes de l’actual model econòmic: «la destrucció del sector primari i la manca d’inversions han resultat en una economia amb; i un sector industrial gairebé inexistent i un pes desproporcionat del sector de la construcció la manca d’oportunitats laborals i l’encariment de l’habitatge, provoquen l’expulsió dels nadius del territori, especialment del jovent, amb el consegüent envelliment de la població»

Davant d’aquest escenari, les entitats i veïns que signen el document conclouen que « tot i que ja s’ha destruït part del territori, encara s’està a temps de redreçar la situació i donar un futur a les joves generacions cerdanes. Com a ciutadans, passem a les administracions el testimoni d’aquesta reflexió, i reclamem accions en conseqüència per no haver de dependre d’un turisme que destrueix la comarca, i tindre poblacions riques i vives».