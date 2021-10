Clients i restauradors van viure divendres amb eufòria la fi de les restriccions que han afectat durament l'hostaleria catalana des de l'inici de la pandèmia. Els primers, per la tranquil·litat de poder congregar-se amb amics i familiars sense haver de comptabilitzar comensals, per abaixar la guàrdia davant la proximitat d'altres clients, per no mirar el rellotge quan encara estan en el segon plat... I els segons per deixar de fiscalitzar tot això i poder recuperar l'aforament i per tant aspirar a la facturació d'aquell ja llunyà 2019. Però el sector alerta que encara que per fi tenen eines per a la recuperació, reflotar les seves finances portarà encara temps. I recuperar els volums de treball previs també serà una tasca àrdua perquè en molts casos estan vinculats al turisme, que no esperen que es normalitzi fins a Setmana Santa.

Molts empresaris van recuperar les cadires i taules emmagatzemades i es disposaven a paliar -si era necessari- el volum de treballadors en actiu. Alguns confessaven des de l'anonimat que el primer es notarà poc, perquè el tema d'aforaments s'havia relaxat des de fa setmanes, davant la bona evolució sanitària. Sí que es palparà la major afluència en establiments les cuines dels quals tanquen més tard, tenint en compte que ja no estan restringits els grups i la persiana es podrà abaixar a les 2.00 hores. D'aquesta manera, és més fàcil doblar o fins i tot triplicar serveis.

Josep Carreras, president de l’Associació d’Hostaleria de Girona, considera que l’hostaleria trigarà dos o tres anys a refer-se econòmicament, i això, tenint en compte que «el que hem perdut tots aquests mesos passats, ja no ho recuperarem». Fins i tot és escèptic respecte aquests dos o tres anys, i remarca: «això, sempre que no ens tornin a tirar enrere».

Carreras es mostra molt crític amb les administracions que «per culpa de la seva mala gestió de la pandèmia, han provocat un excés de por als ciutadans». Ha observat que la gent té ganes d sortir, tot i que no com abans: «han perdut la por, però no el respecte»

Des del Gremi de Restauració de Barcelona, que ha reivindicat sense treva la reobertura total de l'activitat i creu que aquest estiu ha quedat demostrat que no hi havia relació de causa i efecte entre les restriccions al sector i els nivells de contagis, celebren la nova etapa. Hi ha «optimisme i satisfacció», valora el seu director general, Roger Pallarols, perquè Catalunya ha comptat amb les limitacions «més severes», que han «picat literalment al sector». Amb la situació sanitària sota control, la restauració «recupera les eines per a iniciar el repte de la reconstrucció econòmica», que l’ha deixat molt danyada i amb molts tancaments, lamenta. Però emfatitza que aquesta circumstància no suposa una reactivació econòmica immediata. «Això anirà per a llarg, perquè l'empresariat és sobretot petit, amb moltes pimes asfixiades per deutes i pèrdues, amb un recorregut llarg per davant», apunta. Des d’aquesta reflexió considera determinant el retorn de l'activitat turística a partir de primavera per a veure xifres positives, especialment en les zones més icòniques. En aquests punts encara hi haurà negocis tancats o als quals esperen mesos de vaques magres, agrega.

Està per veure la resposta dels clients de bars i restaurants a l'hora d'optar per les noves cadires recuperades a l'interior dels locals. No hi ha dubte que molts preferiran encara les terrasses a la fresca. «Ja eren clau per a la supervivència de molts negocis abans de la covid, i ara encara ho són més en créixer el seu ús com a espai de socialització».