L’Ajuntament de Sant Joan va acceptar la declaració de Bé Cultural d’Interès Local la locomotora 1006, una de les set que la Dirección General de Ferrocarriles va encarregar a l’empresa basca Compañía Auxiliar de Ferrocarriles, i que Adif ha cedit al municipi.

Tots els regidors santjoanins van votar a favor de la incorporació al patrimoni de la vila d’una màquina històrica i que aviat tindrà un segle d’existència, que va ser utilitzada per cobrir la línia del transpirinenc fins a la Tor de Querol, com fins a Sant Joan de les Abadesses i Toralles on a més de fer la funció de transport del carbó que s’extreia de les mines d’Ogassa també va servir per portar viatgers fins que es va clausurar el juliol de 1980, un segle més tard de la seva inauguració.

La màquina està actualment a Móra la Nova on ha de ser restaurada per al posterior trasllat a Sant Joan. Aquest tràmit «pot tardar anys» va afirmar l’alcalde Ramon Roqué, que també va destacar que està previst que sigui declarada com a Patrimoni Cultural Català, amb la intenció de servir «per ser transmesa a generacions futures».

La màquina va estar fins fa uns mesos a una via morta de l’estació de Ripoll en un estat de degradació i ara l’Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial està tramitant la seva restauració. La intenció del consistori santjoaní és instal·lar-la a l’antiga estació de Sant Joan per ser visitada com un atractiu més del poble. Roqué va assenyalar que és un tipus de locomotora «per la qual hi ha una devoció especial».

Ripoll compta actualment amb una altra màquina, la 1002 que també va ser cedida a l’Ajuntament, però que està malmesa tant pel vandalisme com per la deixadesa.