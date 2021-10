La Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible ha aturat la pesquera de sonso dos mesos abans de la data prevista de finalització de la campanya d'enguany. El motiu: l'escassa captura d'aquesta espècie arreu del litoral català. La decisió afecta més d'una vintena d'embarcacions –la majoria de les comarques gironines- i s'ha pres d'acord amb el sector pesquer. De fet, fa pocs dies ja es va retirar el permís especial per a aquesta pesca regulada a tres embarcacions del cens per petició "expressa" dels propis amarradors arran de la reducció de captures de "manera dràstica", fins al punt de no tenir-ne cap i, per tant, "fer insostenible el manteniment".

El gerent de la confraria de Blanes, Xavier Domènech, explica que ja van viure un episodi similar l'any 2016 i atribueix la davallada a diversos factors. Entre ells, el canvi climàtic i el temporal Glòria.