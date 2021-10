El Diari de Girona potenciarà a partir d’aquest cap de setmana les informacions esportives i culturals convertint en suplements a mode de quadernet central dos clàssics com l’Accents, que es publica tots els divendres amb les estrenes cinematogràfiques, les novetats editorials i d’art, i els plans pels dies festius, i el Dilluns Esportiu. Però a més a més l’aposta informativa arriba amb l’estrena d’un altre suplement, el Diumenge Esportiu, que substituirà les planes de la secció d’esports aquest dia de la setmana i també serà un quadernet central amb portada pròpia. A més a més tot plegat es potenciarà amb nous articulites d’opinió esportiva com l’extècnic del Bordils Pau Campos, l’exjugadora del Girona Mar Vergés, l’entrenador del Sarrià, Josep Espar, i el base del Bàsquet Girona, Albert Sàbat.

Distribuir la informació esportiva del cap de setmana, tant els diumenges com els dilluns, en dos suplements centrals amb portada pròpia respon a la voluntat de donar més brillantor a la secció. En els últims anys l’actualitat ha quedat molt repartida tant en els dissabtes com en els diumenges i per aquest motiu s’ha considerat adient crear un nou suplement i potenciar el que ja existia, l’històric Dilluns Esportiu. D’aquesta manera els dos dies amb més activitat esportiva quedaran concentrats en suplements d’entre vuit i setze pàgines, en funció de l’actualitat, on es farà un seguiment especial als principals clubs de la província com el Girona FC, l’Spar Girona, el Bàsquet Girona, el Sarrià, el Costa Brava o els representants gironins de la Tercera RFEF, i de l’OK Lliga.

La voluntat, a més, és donar veu a esportistes i clubs i per això cada setmana es publicaran articles d’opinió de noms propis destacats de l’actualitat esportiva gironina. En aquest primer Diumenge Esportiu del dia 31 trencarà el gel Pau Campos, dins d’una llista de col·laboracions que s’anirà ampliant properament.

També hi haurà novetats relacionades amb la secció de Cultura. L’Accents, un altre clàssic del Diari de Girona, que des de l’any 1998 tots els divendres repassa els plans de cap de setmana i les novetats als cinemes, en el món literari i l’artístic i en les tendències de moda. Fins ara aquestes planes es publicaven a continuació de la secció de Cultura; a partir de demà també passarà a ser un suplement a planes centrals a mode de quadernet.

Amb aquests canvis Diari de Girona vol potenciar les informacions esportives i culturals sobretot a partir de l’arribada del cap de setmana, quan es concentren moltes de les activitats que hi són relacionades. Amb els quadernets centrals es vol donar brillantor a aquestes informacions i facilitar-ne la consulta al lector. A més amb l’entrada d’articles d’esportistes gironins es vol donar veu a aquest col·lectiu, oferint la seva visió de diversos temes d’actualitat.