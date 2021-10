Olot ha aprovat un pressupost pel 2022 de 41.624.154,65 euros, el més alt de la història del municipi. La xifra suposa un increment del 10,50% respecte el pressupost d’aquest 2021. Del total, es destinaran 6.000.000 d’euros a inversions, l’import més alt dels últims tretze anys. Amb tot, l’única taxa municipal que s’augmentarà és la d’escombraries, que puja un 2,9% respecte aquest any per fer front a l’augment dels costos de tractament de residus.

D’entre totes les partides, la millora i renovació dels barris és la que compta amb un import més alt. En total, es destinen 2.648.000 euros per a actuacions de conservació i manteniment de l’enllumenat, renovació de voreres, millora dels parcs urbans i supressió de barreres arquitectòniques. També s’inclou una partida de 700.000 euros per al projecte de reurbanització de Montolivet, que serà el primer del Pla de Renovació dels Barris que s’anirà desenvolupant progressivament.

Aquesta partida de renovació urbanística també contempla la remodelació de la Plaça Major, per la que es destinaran 650.000 euros i la construcció de carrils bici, per un total de 238.000 euros.

En construcció d’habitatge, el pressupost olotí pel 2022 preveu 1.000.000 euros per a la compra de sòl al sector de Sant Cristòfol, on s’ha previst construir la promoció d’habitatge públic més important que haurà fet la ciutat en una promoció conjunta amb l’Incasòl. També s’aposta per iniciar el desenvolupament del polígon del Serrat amb una partida de 25.000 euros que permetrà desenvolupar l’espai per fer-hi nous habitatges.

Educació, amb una aportació inicial de 2.250.011 euros, és una de les partides amb un increment més important del pressupost de 2022. Contempla, entre d’altres, la millora dels equipaments educatius. En concret, s’afegeixen 60.000 euros als 60.000 que la Brigada ja destina de mitjana cada any a posar al dia les escoles de la ciutat. També es destinaran 200.000 euros per als vestidors i nous espais de l’INS Garrotxa i s’acabarà el Pla de Millora de l’Escola d’Art,després de cinc anys.

Durant el 2022 també s’elaborarà el projecte de la Piscina Municipal coberta, per un cost total de 146.000 euros. Un cop finalitzat, es licitarà l’obra que es preveu que pugui començar-se a finals del 2022 o a principis del 2023.

Per últim, el nou pressupost preveu millorar els serveis d’atenció ciutadana amb una partida de 147.000 euros destinada renovar les instal·lacions de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i de l’Oficina d’Habitatge. I es contemplen actuacions per adaptar la ciutat al canvi climàtic, com la millora de la xarxa de col·lectors d’aigua que es farà concretament al carrer Roure del barri de Bonavista, per 160.000 euros, i al carrer Sant Roc al Nucli Antic, per 65.000 euros.

L’alcalde d’Olot, Pep Berga, va destacar ahir al matí, durant la presentació dels pressupostos, que el consistori afronta el 2022 «amb molts projectes de transformació de la ciutat que, tot i que la covid ens ha obligat a ajornar-ne l’inici, tirem ara endavant perquè la ciutat pugui adaptar-se als nous reptes». El pressupost es va aprovar al vespre durant la sessió plenària del mes d’octubre, que va recuperar la presencialitat des del Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot i que també es va poder seguir en línia.