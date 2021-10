La proposta d’Alternativa per Ripoll-CUP de donar suport a un referèndum popular per posicionar-se a favor o en contra dels Jocs Olímpics d’hivern 2030, va topar amb l’oposició de la majoria de regidors del consistori ripollès en el ple de dimarts passat. Només els dos regidors de la CUP van secundar la seva pròpia proposta, mentre que ERC i la regidora no adscrita Sílvia Orriols van abstenir-se, i Junts i PSC van negar-s’hi.

La regidora cupaire Rebeca Galavís va posar sobre la taula que en l’escenari d’emergència climàtica és «un disbarat» fer aquesta proposta, que per altra banda «perpetua el model socioeconòmic basat en el monocultiu turístic» que beneficia a poca gent que en molts casos ni tan sols viu al territori. A més va afirmar que l’únic argument que s’ofereix a favor dels Jocs és en realitat «un xantatge», que no va sorgir del Pirineu sinó del despatx de l’exalcalde barceloní del PSC Jordi Hereu, i que les feines a les quals cal aspirar la gent de la comarca han d’anar més enllà a «fer llits i servir gintònics» que reportaríen els Jocs.

El portaveu d’ERC Roger Bosch va qualificar el posicionament de la CUP com a «incoherent». El regidor de l’equip de govern Joaquim Colomer va assenyalar el discurs de la moció com a «demagògica», va denunciar que la CUP «demostra un desconeixement molt gran del territori» i els va tornar a definir com a «els senyors del no». El socialista Enric Pérez també va apuntar que és un projecte atractiu que aposta pel turisme esportiu, on tot el territori hi està d’acord, i que pot suposar una millora de les comunicacions i la connectivitat del Ripollès.

Fa dues setmanes, la comissió bilateral entre el Govern i el Conselh d’Aran va coincidir que cal articular un procés deliberatiu al territori sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va assegurar que durant els pròxims mesos es farà un treball molt intens per explicar quina és la proposta i va concretar que la consulta popular tindrà lloc el segon semestre del 2022.

La síndica d’Aran, Maria Vergés, va afegir que es tracta d’un projecte amb un «consens polític» i que la seva voluntat és tirar-lo endavant. Aquest, però, haurà de comptar amb l’aprovació dels territoris on s’han de desenvolupar.