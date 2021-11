La intenció de la Generalitat d’allargar fins al novembre la temporada turística per compensar les pèrdues per la pandèmia, s’assoleix només mínimament. Els càmpings que resten oberts -una cinquena part del total- estan notant un bon inici de temporada d’hivern, així com els hotels petits que viuen del turisme de proximitat. La resta, però, estan lluny de poder dir que la temporada turística ha arribat fins a l’hivern.

Antoni Escudero, president de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona, reconeix que alguns hotels han tingut un bon mes d’octubre, però que ni de lluny representen la majoria del sector. «Sí que hi ha hotels que han notat un octubre amb ocupació més alta de l’habitual, però es tracta d’establiments en llocs petits, que viuen sobretot del turisme de proximitat i dels clients del país», explica. «Hi ha gent que fa molt que no ha pogut sortir i en té ganes, i ha anat a aquests hotels, però la gran hoteleria, la que depèn de turisme més llunyà i de turoperadors, no ha notat res», assenyala Escudero. «Si s’ha allargat una mica la temporada, ha sigut pel bon temps i per les ganes de sortir de la gent propera, que de fet és la que aquest any ho ha mogut tot, perquè ja sabem que el turisme estranger... poca cosa», indica el president dels hotelers gironins. En definitiva, un octubre que «no soluciona res, els problemes els tenim igualment». «La temporada ha anat prou bé tenint en compte d’on veníem, però indubtablement sense les facturacions de 2019», sentencia Escudero.

Un cas semblant és el dels càmpings gironins. Des del sector reconeixen que la temporada d'hivern està essent bona. Essencialment a causa que «les persones jubilades que no van poder venir durant la primavera per restriccions de mobilitat, ho estan fent ara». De tota manera, aquestes dades també s’han de matisar, ja que s’ha de tenir en compte que queden oberts només un 20% dels càmpings gironins, ja que la resta han tancat fins a la pròxima temporada.

Optimisme a l’administració

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va visitar ahir el congrés internacional de turisme World Travel Market, des d’on va assegurar que «les dades que tenim indiquen que es presenta un any molt interessant de recuperació de l’activitat». Torrent va assistir al congrés per «explicar el país» i la «pluralitat i diversitat de la marca Catalunya».