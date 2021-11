Després de deu anys d’espera, professionals de la infermeria d’atenció primària es podran examinar per tal d’accedir a l’especialitat familiar i comunitària (IFiC). El sector feia temps que exigia el desenvolupament de la categoria professional a través de diverses demandes des de sindicats, col·legis professionals i societats científiques.

El 2005 es va reconèixer l’especialitat d’IFiC i el maig del 2011 es va iniciar la formació de les primeres infermeres internes residents (IIR). A Catalunya s’han acreditat de forma progressiva més Unitats Docents Multiprofessionals d’Atenció Familiar i Comunitària i cada any s’ofereixen de forma molt discreta més places per a la formació d’especialistes, però, en canvi, no s’ha avançat en la catalogació de llocs de treball en els quals es poden incorporar les IFiC després d’acabar la formació especialitzada, segons exposa l’associació d’infermeria familiar i comunitària de Catalunya. Paral·lelament, moltes infermeres han estat esperant la realització de la prova oficial que finalment es durà a terme l’1 de desembre.

«Aquestes professionals no tenen la titulació acreditada però sí que disposen de les competències adquirides després d’anys d’experiència», explica a aquest diari Montserrat Jover, secretària de la junta de govern i infermera d’atenció primària a Can Gibert del Pla, que també s’examinarà perquè se li reconegui l’especialitat. Jover afegeix que «moltes infermeres s’han format, han estat treballant a l’atenció primària i han desenvolupat les competències necessàries, és per això que haurien de poder accedir a la prova de la competència; el problema és que el Ministeri d’Educació no permet noves inscripcions a l’examen, ja que es van tancar fa deu anys, quan moltes professionals encara no complien els requisits», lamenta. És per això que demana que es reobrin les sol·licituds o bé que s’organitzin altres convocatòries per cobrir les necessitats d’aquest «gruix important» de professionals.

«Calen solucions»

Des de l’associació, afegeixen que «cal que la voluntat política aporti solucions a curt, mitjà i a llarg termini per endreçar la situació actual i que es generi un acord que eviti les iniquitats de les condicions laborals i els accessos als llocs de treball específics a més de tenir en compte el perfil competencial». De fet, aquesta espera ha desembocat en alguns problemes, com ara la política de mobilitat d’infermeres entre àmbits, moltes de les IFiC han estat desplaçades a l’hospital, i moltes infermeres amb competències en l’àmbit hospitalari han estat traslladades a l’atenció primària. «Aquesta mobilitat entre àmbits tan diferents, sense aplicar cap mena de criteri de mobilització basada en competències, comporta riscos de seguretat per la persona atesa, per la mateixa infermera, a més d’una ineficiència del sistema», exposen des de l’associació.

Desgast per la pandèmia

Finalment, Jover constata que la prova arriba en un moment «delicat», en què tot el sector acumula un «gran desgast» per la pandèmia. Tot i que afegeix que, «almenys hi ha una segona convocatòria deu més tard per a qui no aprovi». Malgrat que, de moment, l’accés a l’especialitat «lamentablement» no es tradueix a cap increment de retribució, «almenys tindrem el reconeixement oficial a nivell curricular».

Fins al 24 de novembre de 2021, està obert el termini d’inscripció per fer la prova online de l’accés excepcional a l’especialitat de familiar i comunitària. L’accés està limitat per a professionals que ja van fer els tràmits establerts per la normativa abans del 22 de març del 2011.