El Pla d'acció territorial per a l'atenció sanitària dels temporers de la campanya de la poma i la verema de Girona s'ha tancat aquest dilluns sense brots per covid-19 i amb 358 dosis de Janssen administrades. Des de l'inici de la temporada, però, el Servei de Vigilància Epidemiològica de l'Agència de Salut Pública s'ha detectat un total de 13 treballadors positius, entre personal fix-discontinu i temporer. El protocol es va posar en marxa el 10 d'agost, impulsat pels departaments de Salut, Igualtat i Feminismes, Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i Drets Socials, i centrat en les accions de prevenció, informació i vacunació dels treballadors a través d'aquest vaccí d'una única dosi.

A les més de 350 dosis administrades als temporers desplaçats per la recollida de fruita, cal sumar-hi els treballadors que resideixen de forma regular a la demarcació, que són majoritaris, i que s'han pogut vacunar a mesura que s'obrien les diferents franges d'edat. Les principals plantacions de la demarcació es concentren a l'Alt i el Baix Empordà. Majoritàriament, entre les poblacions incloses a les àrees bàsiques de salut (ABS) de Roses-Castelló d'Empúries (gestionada per l'Institut Català de la Salut), l'Escala (de la Fundació Salut Empordà) i Torroella de Montgrí (a càrrec dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà).

Des de l'inici de la temporada, el Servei de Vigilància Epidemiològica de l'Agència de Salut Pública ha detectat 13 persones treballadores del camp positives en total, entre personal fix-discontinu i temporer. Es tracta de casos esporàdics i dispersos, però no s'hi ha detectat cap brot amb tres o més casos amb vincle epidemiològic. A més, 10 dels 13 casos no estaven correctament vacunats. Així mateix, tampoc ha calgut utilitzar els dos dispositius residencials habilitats per atendre persones temporeres positives o contactes estrets amb dificultats per fer l'aïllament de manera correcta durant la campanya.

El pla també ha reforçat el treball en xarxa i els mecanismes d'informació entre els agents participants. Des de l'Agència de Salut Pública i en col·laboració amb el departament d'Acció Climàtica s'han fet dues formacions presencials, a Ullà i a Sant Pere Pescador, dirigides a les persones amb responsabilitat organitzativa de les diferents empreses agrícoles. Per garantir i supervisar el compliment de les mesures de protecció contra la covid-19, el Servei de Salut Pública al sector de Girona Nord ha fet nou visites a establiments envasadors de fruita de l'Alt i el Baix Empordà en les quals no s'han detectat incidències greus.

Més de 90 atesos als centres d'acollida

En el transcurs de la campanya, també s'han habilitat dos centres d'acollida i seguiment de persones temporeres a Sant Pere Pescador i a Torroella de Montgrí. Els dispositius han estat operatius des de principis d'agost fins a la segona quinzena d'octubre. En conjunt, els dos espais han atès 93 persones, s'han fet 30 derivacions als Serveis Socials i s'han realitzat nou accions de coordinació entre els Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà. També s'han comptabilitzat 1.347 serveis de dutxes i 94 càterings.