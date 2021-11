Després de la suspensió de l’edició de l’any passat arran de la segona onada de la Covid, la Fira de Sant Martirià de Banyoles tornarà aquest cap de setmana amb un format repensat que encamina la fira cap a un model més especialitzat dins el sector del cavall mantenint l’essència genuïna del món del cavall i les races autòctones. La regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa, ha destacat que «aquest any la fira viurà un punt d’inflació cap a un nou model que anirà avançant cap a una fira de més qualitat amb noves activitats enfocades al sector ramader». Els concursos morfològics i les exhibicions eqüestres continuaran com a gran atractiu, tornant a nivells anteriors a la pandèmia. A més, tornaran els concursos de salts o de carrusels i les exhibicions de doma en llibertat, doma western, de forja, i com a novetat, hi haurà demostracions de farratge per a cavalls.

Un dels eixos principals de la fira serà la Mostra de Races Autòctones, que reunirà les principals races dels Països Catalans.