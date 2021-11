El PSC va homenatjar ahir Ernest Lluch en el 21è aniversari del seu assassinat per part d’ETA. Després que la pandèmia impedís l’any passat aquest acte de reconeixement a l’exministre i exdirigent socialista, el cementiri de Maià de Montcal, on està enterrat, va tornar a reunir ahir familiars, amics i companys de militància, que el van recordar i li van dedicar paraules d’elogi. Entre els assistents hi havia l’expresident de la Generalitat José Montilla i la portaveu socialista al Parlament, Alícia Romero. Els dirigents socialistes van definir Ernest Lluch com «un socialista valent i exemplar» i van recordar el seu «compromís i defensa dels valors socialistes, com la igualtat i la justícia social».

La diputada al Parlament i primera secretària del PSC a Girona, Sílvia Paneque, va defensar l’«herència política» d’Ernest Lluch. «Els socialistes gironins reivindiquem moltes vegades l’orgull de ser dipositaris del llegat polític d’Ernest Lluch. La seva memòria política, intel·lectual i territorial és per a nosaltres un dels béns més preuats i més sentits que tenim com a federació de les comarques gironines», va afegir.

La néta d’Ernest Lluch va donar les gràcies a totes les persones que van assistir a l’acte, que «m’han permès conèixer el meu avi, ja que no em van donar l’oportunitat de conèixer-lo». L’homenatge va finalitzar amb una ofrena floral a la tomba del polític.

També ahir, el president del Govern, Pedro Sánchez, va recordar la figura de Lluch, de qui va destacar, en un missatge a Twitter, el seu llegat a la sanitat pública i a favor del diàleg i la convivència. «Fa 21 anys ETA va assassinar al socialista Ernest Lluch, un referent polític que va vertebrar la sanitat pública del nostre país i va treballar sempre en favor del diàleg, la convivència i la concòrdia entre els espanyols i espanyoles. El seu llegat està avui plenament vigent».