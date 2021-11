Els carrers i les places de les comarques gironines van tornar a ser ahir, Dia Internacional de la Violència envers les Dones, un clam contra la violència masclista. Tot i la pluja, que sempre que apareix aigualeix la majoria d’actes, es van celebrar nombroses concentracions i protestes organitzades per col·lectius feministes.

A la ciutat de Girona, la Plataforma Feminista de les Comarques Gironines va organitzar una concentració davant dels jutjats a les 18.30h on s’hi va aplegar un centenar de persones. La ubicació es va escollir per protestar del «tractament que fan els jutjats dels casos que hi arriben de violència de gènere, ja que no hi estem d’acord», va explicar Diana Estudillo, membre de la Plataforma. Així, al principi de la concentració diverses dones van pujar a l’escenari per a posar veu a dones que la justícia havia «maltractat» després de patir una violació. Totes tenien un tret en comú: el seu agressor segueix al carrer.

Tot seguit, van llegir un manifest que parlava de «dades esgarrifoses». «Les agressions sexuals s’han incrementat a Catalunya un 35,5% i els delictes amb penetració, 44%», van afirmar. També van recordar les agressions que han estat darrerament notícia a les comarques gironines, com la noia de 18 anys de qui van abusar sexualment en una discoteca de Girona per un home de 48.

Finalment, van acabar recordant la cara més crua de la violència masclista, els feminicidis. Així, van llegir un per un els noms i les edats de les dones assassinades a l’estat espanyol durant el 2021. Per cadascuna d’elles, els assistents van deixar una flor com a homenatge dalt de l’escenari. L’acte va acabar amb una performance en què els assistents van fer una cadena humana, amb distància de seguretat, que gairebé va aconseguir encerclar els jutjats. «Estem contentes de com ha anat perquè hi ha actes altres actes del 25N a la mateixa hora a Girona, i tot i això hem aconseguit ser força gent», va explicar Estudillo.

Una d’aquestes altres concentracions se celebrava a les 19h a la plaça U d’octubre de Girona, organitzada per la Coordinadora de Feminismes Anticapitalista. Fins aquesta protesta s’hi van desplaçar més de dues-centes persones, que van exigir «una societat lliure de violències masclistes, on les nostres identitats i les nostres relacions no estiguin marcades per prejudicis i estereotips», tal com van llegir les organitzadores en el manifest de l’acte. Els diferents col·lectius convocants de la concentració van explicar les accions que fan per a «promoure espais íntims i segurs per a totes nosaltres» i «combatre la violència que provoca la invisibilització de les cures, les violències interpersonals, la construcció dels rols de gènere o la violència institucional sistemàtica», entre d’altres. La Coral Salvadora Catà també va tenir un espai per cantar, igual que les persones assistents, per a qui es va obrir el micròfon perquè es poguessin expressar.

Al matí, el sindicat Comissions Obreres també havia organitzat un acte a la plaça Independència, que reclamava «accions en tots els àmbits de la societat perquè les dones siguem ciutadanes de ple dret en una societat en la qual el masclisme hagi desaparegut». Les sindicalistes van enderrocar un mur amb els noms de les diferents violències que pateixen les dones, com la violència simbòlica, digital, o els feminicidis, i van construir una porta lila amb les reivindicacions feministes.

Reivindicacions arreu

Els actes i concentracions es van succeir arreu de la demarcació. La Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament de Girona van celebrar un acte institucional on van reclamar «desterrar» el patriarcat i erradicar la violència contra les dones.

A Palafrugell es va celebrar l’acte Sabates vermelles a la plaça Nova, per a recordar totes les dones assassinades el 2021. També es van encendre espelmes. A Figueres es va fer un taller de bordatge, teatre, la lectura d’un manifest i la presentació d’un llibre, que va acabar amb un taller d’estampació de samarretes. A Sant Feliu de Guíxols es va celebrar un taller per a joves amb el títol Els homes són part de la solució. A Calonge hi va haver la lectura d’un manifest i concert participatiu, així com un cinefòrum i una xerrada. A Banyoles es va llegir un manifest i a Blanes es va projectar Dins l’iceberg, un vídeo que recull testimonis de víctimes.