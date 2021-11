La major part del personal dels locals de restauració i gimnasos de Girona van despertar-se ahir amb la mateixa pregunta al cap: «Com funciona, això del certificat covid?». El primer dia en què aquests establiments havien de demanar aquest nou document, la majoria dels locals lamentaven que no tenien prou informació per a saber com aplicar la normativa. «La informació que tenim és la que ha sortit al telenotícies», lamentava la propietària del restaurant Casa Flora, situat al carrer Ballesteries, Sònia Calvo.

Així, la majoria de restauradors demanaven el certificat seguint la normativa, però no tenien cap forma per a comprovar la veracitat dels fulls i dels codis QR, ja que desconeixien quina és l’aplicació que s’utilitza en els sectors que ja abans demanaven el comprovant, com l’oci nocturn. Molts optaven, doncs, per donar el passaport covid per validat després de comprovar que el DNI del client coincidia amb el del certificat. «Conec una noia que treballa en una discoteca i li demanaré com ho fan», afirmava Calvo.

La verificació no va ser l’únic problema que es van trobar els establiments al llarg del matí. A falta d’un protocol més clar, molts restaurants havien de dedicar esforços a estar atents a l’entrada de nous clients despistats. «La gent, si tu no li demanes, entra directament», explicava el responsble del restaurant Leo Boeck de plaça Independència. «Com que jo estic a la caixa cobrant i agafant comandes estic ‘al loro’, però un dissabte a la nit ja ho veurem!», reia, amb certa resignació. Un altre restaurador de la ciutat, Lluís Rosso, es preguntava «Què passa amb la gent que té terrasses? Allà no es demana, però bé que els clients poden entrar al lavabo».

El col·lapse del web de La Meva Salut també va encendre els nervis de molts negocis. De fet, Sònia Calvo intentava, sense èxit, descarregar-se el certificat covid abans de començar a rebre clients a Casa Flora, per a poder anar a fer el toc durant el cap de setmana. Alhora, Gerard Cruset i Èric Surós, franquiciat i mànager del gimnàs Anytime Fitness, feien guàrdia al local per a informar els socis de la nova normativa i comprovar els certificats. «Hi ha hagut gent que no ha pogut entrar perquè no estan o no es volen vacunar» reconeixien. Alhora, alguns socis vacunats «s’han intentat descarregar el certificat i no han pogut perquè La Meva Salut està col·lapsada», afegien, i criticaven la precipitació alhora d’implementar la mesura: «Un altre cop, s’ha pres la decisió d’un dia per l’altre, i a més a més, un divendres, quan la podrien haver implementat a principis de setmana», es queixaven. També Rosso lamentava el poc temps de marge: «està tot molt en panyals».

Situacions violentes

Una preocupació compartida entre els diferents locals era el neguit a que es donés alguna situació violenta amb els clients a causa de la normativa. «Si et ve algun client i et diu que no s’ha pogut baixar el certificat, què has de fer? Són situacions complicades tant pel client com pel restaurador», afirmava Calvo. «La gent està enfadada, es troben que no poden fer esport perquè no estan vacunats o perquè no es volen fer un test d’antígens», explicava Surós. «Descarreguen la ira que tenen contra nosaltres, però nosaltres simplement estem aplicant la norma que ens diuen», lamentava.

Rosso ja havia patit al matí la cancel·lació d’una reserva a causa de la nova normativa. «Són uns coneguts que no estan vacunats, i per tant no poden venir», va explicar, «però és que si no ho faig així després m’arribarà la multa i no estem en bones èpoques», afegia.

