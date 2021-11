Can Salvi, l’històric restaurant de Vilavenut tancarà les portes a finals d’any. Així ho han comunicat als seus clients i proveïdors en un escrit a les xarxes socials. Pau Lleal, que ha estat al capevant del negoci en els darrers anys i representa la sisena generació de la família, explicava ahir que finalitzen una etapa per motius personals i professionals.

Asseguren que «ha estat una ecisió molt difícil» i que no volen «que sigui un adeu trist, sinó tot el contrari, pleguem orgullosos de la feina feta».

Des de 2014, el restaurant va viure una nova etapa amb una proposta gastronòmica avanguardista, diferent de la que havia estat la cuina tradicional de la casa. «No va ser fàcil, però amb molta il·lusió i molt d’esforç, hem acabat aconseguint un públic fidel gràcies a la nostra cuina», expliquen.

En un emotiu comiat a Instagram, asseguren acomiadar-se «amb el convenciment d’haver donat sempre el millor de nosaltres, tant des del servei com des de la cuina, perquè gaudíssiu al màxim de l’experiència Can Salvi». I acaben «donant les gràcies a clients, proveïdors i traballadors. També recorden l»esforç, perseverança» de les successives generacions de la família «per haver fet que aquest restaurant familiar hagi tirat endavant». «Can Salvi ha estat una forma de viure, hem estirat i remat, hem rigut i plorat, pels de la casa un sentiment particular, especial i molt nostre», conclouen.