Durant els primers mesos de pandèmia vam veure com el servei del tren d’alta velocitat (TAV) entre les estacions de Figueres-Girona-Barcelona es reduïa fins a una oferta pràcticament residual. Les restriccions i la reducció de la mobilitat com a conseqüència de l’Estat d’alarma i el teletreball en van ser els responsables.

Amb el temps i una certa recuperació de la «normalitat», Renfe s’ha excusat dient que el restabliment de freqüències horàries i la progressiva adaptació de l’oferta s’aniria produint en funció de la demanda dels usuaris, avaluant-ne l’evolució. D’un total de quinze freqüències per sentit del trajecte, en aquests moments s’estan «ofertant» només vuit trens AVANT en cada un dels sentits de la circulació. És a dir, poc més del 50%.

Ara bé, als usuaris ens expliquen una versió molt diferent. A les freqüències horàries amb una demanda més alta costa trobar places i validar l’abonament si es fa amb un estret marge d’antelació. Per tant, no s’ha dit la veritat o, com a mínim, no s’ha explicat tota la veritat.

Darrerament, Renfe Operadora ha justificat aquesta incapacitat de restablir el servei pel fet de patir una manca de maquinistes que s’ha vist agreujada durant la crisi sanitària per les jubilacions i la impossibilitat de formar-ne de nous. En resum, resulta que el problema mai ha estat la baixa demanda dels usuaris sinó una bona gestió i planificació de la plantilla de maquinistes.

Actualment, i només per citar un exemple, entre les 09:10 h i les 14:55 h (gairebé sis hores!) no hi ha cap tren per anar de Figueres-Vilafant a Barcelona-Sants passant per Girona. A tot això hi podríem afegir una oferta encara més minsa i escarransida a partir de divendres i durant el cap de setmana.

La línia d’alta velocitat Barcelona-Madrid és la més rendible de tot l’Estat espanyol i la línia Barcelona-Figueres és un servei ferroviari d’Alta velocitat Mitja Distància (AVANT) subjecte a Obligació de Servei Públic (OSP).

A Esquerra continuarem posant de manifest les mancances i deficiències en el servei, parlant amb la plataforma d’usuaris i proposant diferents alternatives de solucions per normalitzar-lo i millorar-lo: alliberar places d’AVE en favor de l’AVANT a determinats trens o bé insistint per fer realitat una històrica reclamació dels usuaris per incorporar una nova freqüència a les 20:30 h entre Barcelona-Girona-Figueres que permeti conciliar vida laboral i familiar d’acord amb uns estàndards de mobilitat moderna pròpia del segle XXI.

La conseqüència de no adaptar les freqüències horàries a les necessitats reals de mobilitat dels usuaris és obligar-los i condemnar-los a utilitzar altres mitjans de transport públic (tren de MD i Regional) o privat i contribuir a incrementar la contaminació i empitjorar la petjada ecològica i els efectes sobre el canvi climàtic.