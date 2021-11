La cuinera Martina Puigvert, del restaurant amb dues estrelles Michelin Les Cols d’Olot s’ha alçat com una dels guanyadors dels Reconeixements Eroski-BCC Onenak 2021, que distingeixen projectes d’exalumnes del Basque Culinary Center que aposten pel producte local i la sostenibilitat.

Els premis es van donar a conèixer el passat divendres en un acte celebrat a la seu del Basque Culinary Center, després de la qual es va celebrar un àpat. Els Onenak reconeixen projectes emprenedors «en l’àmbit de la sostenibilitat, el producte local o la salut» per part dels alumnes que han passat per les aules dels estudis impartits al BCC, tant de grau com de màsters i cursos per a professionals.

Martina Puigvert, xef del restaurant Les Cols d’Olot, és graduada en Gastronomia i Arts Culinàries pel Basque Culinary Center i hereva de la tradició familiar, al restaurant que van fundar els seus pares i que actualment compta amb dues estrelles Michelin. Eroski i el BCC han destacat que la feina d’aquesta jove cuinera «representa l’evolució cap a la qual transita la cuina», ja que aplica «una visió de 360 graus sobre la sostenibilitat» a través de la cura de la relació amb els proveïdors i productes locals, la professionalització de l’hort i també la innovació, en recuperar espècies pròpies de la comarca de La Garrotxa, com el fajol.

Transformar la gastronomia

Els altres dos premiats pel prestigiós centre de cuina són el cuiner Carlos Maldonado, responsable del Raíces a Talavera de la Reina, que compta amb una estrella Michelin, i Joseba Lazkano, director de l’històric celler Gaintza Txakolina de Getaria.

Segons els responsables del premi, els Oneak han recaigut sobre els responsables de tres negocis que, segons consideren, «estan transformant la manera d’entendre l’alimentació i la gastronomia». Posen el valor especialment el treball dels joves talents com a «motor de canvi del sector» a favor d’«una alimentació saludable» basada en «el producte local i de proximitat» que «genera riquesa i impacte en el seu entorn» i contribueix a «extremar l’aposta per la sostenibilitat».

Maldonado va estudiar el màster en Cuina Tècnica i Producte a la facultat basca i va guanyar el concurs televisiu Masterchef l’any 2015. Segons assenyalen els promotors dels premis «retrata un clar exemple de cultura de l‘esforç traduïda en capacitat d’innovació i emprenedoria».

Per la seva part, Lazkano va estudiar el màster de Sommelieria i Enomàrqueting i va completar la bodega amb un projecte enoturístic que inclou un hotel i planteja «un model de viticultura integrada certificada que s’alinea amb un potent compromís amb la sostenibilitat i prioritza la cura de l’entorn» amb pràctiques «adequades» en el camp i la gestió del negoci «des del punt de vista mediambiental.