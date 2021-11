La igualtat en el mon de l’esport encara és una assignatura pendent en molts àmbits. Amb l’objectiu de posar-hi fi, l’Ajuntament de Banyoles ha impulsat un conjunt de càpsules informatives que s’inclouen en els programes educatius dels cicles formatius i altres cursos esportius que ofereix l’institut Pere Alsius que hi ha al municipi.

Es tracta de tretze sessions formatives de dues hores cada una i que centren la formació en garantir la inclusió de determinats col·lectius en el món de l’esport. Les formacions es divideixen en quatre àmbits diferents: inclusió i diversitat, bullying, gènere i esport, Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i diversitat funcional i psíquica. A través d’aquests quatre àmbits es pretén que els estudiants dels cicles formatius i cursos esportius tinguin les eines necessàries per resoldre algunes de les situacions que hi ha en l’àmbit professional quan algun dels col·lectius s’inicia en la pràctica esportiva.

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany calcula que hi podria haver fins a 170 alumnes que rebin aquestes càpsules informatives sobre inclusió. Malgrat tot, el seu director, Jordi Terridas, creu que el format és «fàcilment exportable» i per tant podria estendre’s a altres centres i estudis. Segons ha detallat Terridas, la formació té una visió pràctica per «resoldre problemes» que es troben els professionals de l’esport i els col·lectius de persones amb discapacitat o TEA. En la formació de bullying també es vol donar les eines als alumnes per detectar quan hi pot haver algun cas a través de comportaments de les víctimes i dels agressors.

«Valor afegit»

El director del Consell Esportiu creu que amb aquestes càpsules informatives es dona «un valor afegit» als estudiants del Pla de l’Estany ja que fins ara, la inclusió en el mon de l’esport «no es tenia en compte» en els cicles formatius. L’institut Pere Alsius de Banyoles compta amb un cicle formatiu de Cicle Formatiu Grau Mig (CFGM) de guia al medi natural, un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) d’ensenyament i animació socioesportiva i un altre CFGS de condicionament físic. A més, també hi ha ensenyaments esportius de futbol i socorrisme.

La directora del centre, Isabel Feliu, destaca que el Pere Alsius ha estat un «referent» en la formació professional esportiva ja que ha estat dels primers centres en oferir aquests cursos. De fet, el primer cicle formatiu en aquest institut es va començar a fer el 1998. Des del 2006 també ofereixen ensenyaments esportius de futbol i socorrisme. El regidor d’Esports de Banyoles, Jordi Congost, remarca la importància de «tenir formats els formadors esportius» en matèria d’inclusió per tal de garantir «una societat oberta i igualitària per a tothom».

A banda de les càpsules informatives en la formació esportiva, Congost remarca que el consistori també treballa en el foment de l’esport femení, l’esport adult i l’esport urbà com a motors per a la cohesió social.