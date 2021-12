Els accidents de muntanya s’han cobrat la vida de 45 persones en els últims deu anys a Girona. El cas més recent és el que va succeir aquesta setmana a Vallter. On un veí de Camprodon, Xavier Collboni, de 48 anys va perdre la vida després de quedar colgat per la neu a Vallter a causa d’una allau. L’home va poder ser rescat amb vida però presentava una hipotèrmia molt severa. Va ser traslladat a l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona i hores després, va perdre-hi la vida en no poder superar les complicacions. Xavier Collboni era una persona molt coneguda al Ripollès i amant de la muntanya.

Un medi amb el que cal ser prudent i tenir-li respecte però a vegades, succeeixen accidents i poden acabar en forma de tragèdia. Les dades facilitades pels Bombers de la Generalitat mostren que des de l’any 2012 i fins a 30 de novembre, han hagut de fer rescats de muntanya a Girona que han acabat amb la mort de 42 persones.

Aquí, no s’hi comptabilitzen les persones que moren al cap d’unes hores o dies i que són traslladades en centres sanitaris. Segons les dades recopilades per Diari de Girona, hi ha tres persones més que han mort després d’un succés a la muntanya a l’hospita. Per tant, la suma en aquests deu anys és de 45 defuncions en aquest espai del medi natural de la Regió d’Emergències de Girona -on no s’hi comptabilitza la Cerdanya-.

El Ripollès, zona negra

La comarca més castigada per la mortalitat a muntanya és la del Ripollès. Concentra gairebé la meitat de les defuncions (18) que hi hagut en aquesta dècada a la Regió de Girona. Es tracta d’una de les zones estrella dels aficionats a la muntanya i també dels professionals. A més, és una àrea amb activitat tan l’hivern. Segons l’l’estació de l’any, s’hi pot trobar gent caminant, fent esquí de muntanya o a les pistes. És un espai amb molta activitat al medi natural i que per tant, també és sinònim de molts salvaments i també recerques dels Bombers.

Els especialistes dels GRAE (El Grup Actuacions Especials de fet hi pugen molt sovint per fer-hi rescats i se’ls pot veure també realitzant tasques de reciclatge com maniobres de pràctiques.

El 2015 i el 2018, anys negres

Analitzant les dades de les defuncions que hi ha hagut en aquestes circumstàncies, es pot comprovar com els anys 2015 i 2018 van ser els pitjors de tota la sèrie 2012-2021 a Girona. Es van saldar amb set víctimes mortals.

De l’any 2015, cal destacar que de les set defuncions, cinc es van produir a la comarca del Ripollès.

Tres d’elles concentrades el mes de gener. Una d’aquestes és per exemple la que va tenir lloc el dia 11 de gener. Un fotògraf de natura de Torelló va perdre la vida en un accident de muntanya a prop de Vallter. Els Bombes van localitzar el cos sense vida de l’home de 48 anys entre la bassa de Vallter i la zona de la Font de la Perdiu.

El 2018 també va ser molt negre: cinc persones van morir a muntanya i dues més, en centres hospitalaris després d’haver patit un accident en aquest medi. Un dels casos per exemple va ser el d’un jove de Girona, amant de la muntanya que als seus 28 anys va morir després de caure del cim del Bassegoda, a la banda de Sadernes. El jove va patir l’accident a la tarda, el van poder rescatar inconscient. El SEM el va evacuar en estat molt crític al Trueta i hores després hi va perdre la vida.

182 morts a Catalunya

A Girona hi ha hagut gairebé un quart de totes les morts de Catalunya. I és que en aquests deu anys -segons les dades proporcionades pels Bombers- han rescatat sense vida a 182 persones. En els últims tres anys aquesta la xifra anual de víctimes mortals no baixa de la vintena de persones a Catalunya. De fet la més elevada es va donar l’any passat, amb 27 morts. Un any de pandèmia però que sobretot a l’estiu, el medi natural va viure una eclosió de gent.