Els Bombers han treballat durant la matinada en un incendi de contenidors a la Canya.

El cos d'emergències ha rebut l'avís del foc a les dues de la matinada i ha activat sis dotacions pel servei.

Un cop a lloc, han comprovat que hi havia quatre contenidors en flames a l'exterior d'un taller mecànic, ubicat a l'avinguda Pirineus. En poca estona han donat per extingit el foc.

Tot seguit, han fet lectures de temperatura i han comprovat que no hagués entrat fum a la nau. Que sortosament, no ha resultat afectada per l'incendi.