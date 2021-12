Convertir l’edifici de Cal Mestre de Sant Esteve de Guialbes, actualment en desús, en quatre habitatges per a joves o gent gran, amb un espai de coworking als baixos. Aquesta és la filosofia amb què l’Ajuntament de Vilademuls vol rehabilitar aquest espai, gràcies a un projecte que ha rebut una subvenció de 170.000 euros del Projecte pilot per rehabilitar habitatge en el món rural de la Generalitat. Però el consistori també vol comptar amb l’opinió dels veïns a l’hora de fer la remodelació. Per això, ha demanat tres projectes a tres despatxos d’arquitectes de la comarca que es presentaran públicament avui a les set de la tarda a les escoles de Galliners. També es penjaran durant una setmana al web municipal, per tal que tothom els pugui consultar lliurement. El diumenge dia 12 de desembre al matí, de nou a una, es farà una votació popular al local social 1 d’octubre de Sant Esteve de Guialbes per escollir quin és el projecte que finalment es porta a terme.

«Aquesta iniciativa ens va despertar l’interès perquè, amb les restriccions de tipus urbanístic que hi ha actualment en el sòl rústic, tenim un problema: molts joves es volen quedar al poble, però no tenen on fer-ho, de manera que acaben marxant a Banyoles o Girona», explica l’alcalde de Vilademuls, Àlex Terés. En aquest sentit, assenyala que les normatives per a reformar els masos o fins i tot dividir-los en diferents habitatges per als fills d’una mateixa família són molt estrictes, de manera que moltes vegades els joves es queden sense un espai on anar a viure i acaben marxant a muntar-se la vida en un altre lloc. És per això que Terés demana que es revisi la normativa per a la reforma d’habitatges en sòl rústic: «Aquí no tenim un problema d’especulació o pressió urbanística com hi pot haver a la costa, per tant, a realitats diferents, caldrien normatives diferents».

Davant d’aquesta realitat, Vilademuls va decidir presentar-se al programa de la Generalitat per al repoblament de municipis rurals, tot guanyant un ajut de 170.000 euros per a la reforma de Cal Mestre. Segons explica Terés, a la part superior hi haurà fins a quatre apartaments de 50 metres quadrats, que es destinaran o bé a joves en edat d’emancipació o bé a gent gran que necessita un espai més reduït per viure. Als baixos, s’instal·larà un espai de coworking, un espai d’oficines i equipaments compartits destinats a petites empreses o autònoms que no tenen capacitat per tenir aquests espais propis.

Elecció popular

El projecte ha d’estar acabat al mes d’abril. Però per escollir com s’acaba portant a terme finalment la reforma, l’Ajuntament ha demanat propostes a tres despatxos d’arquitectes de la zona. Avui a la tarda es farà una presentació pública a tots els veïns, i també es penjarà la informació de cada projecte a la pàgina web del consistori. Durant la setmana que ve es podran consultar totes les propostes, i el diumenge dia 12 es farà una votació popular entre tots els veïns per decidir quin equip redactarà el projecte final, amb una jornada que s’acabarà amb una botifarrada.

Per tal de participar en la votació, caldrà estar empadronat al municipi i tenir més de setze anys. Les persones que no puguin votar diumenge, tindran la possibilitat de fer-ho el dilluns 13 i dimarts 14 durant l’horari d’oficina al mateix ajuntament.