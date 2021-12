Les trucades a la línia d’atenció de la Generalitat contra la violència masclista s’han incrementat i han arribat en onze mesos fins a les 648 comunicacions fetes des de les comarques de Girona.

El nombre de peticions d’ajuda entre els mesos de gener i novembre ja superen les realitzades durant el mateix període de l’any passat (642).

A més, ja representen el 83% de totes les rebudes durant l’any passat, quan es va marcar el rècord de trucades a aquest servei de l’Institut Català de les Dones (ICD) a les comarques gironines amb un total de 779.

Aquestes 648 telefonades representen un elevat nombre de peticions d’ajudes de víctimes d’aquesta xacra i de persones del seu voltant i que sembla no tenir aturador malgrat els intents

El telèfon 900 900 120 és un número gratuït que tenen les víctimes de violència masclista o el seu entorn per demanar ajuda i assessorament.

Fent una anàlisi comarcal a un mes de tancar l’any, es pot comprovar que el Gironès suma la xifra més alta de trucades al 900 900 120: 269. Són prop de la meitat (42%) de totes les realitzades des de la demarcació.

La Selva, en canvi, és la segona comarca amb més activitat, amb 125 registres, el Baix Empordà es converteix en la tercera àrea des d’on s’han fet més comunicacions al telèfon de l’ICD, un total de 110. L’Alt Empordà solia ser la tercera comarca amb més activitat i ara, s’ha desplaçat fins al quart lloc amb 86 telefonades.

Girona, tercera de Catalunya

La província de Girona és la tercera zona de Catalunya -les dades s’estructuren en 8 àrees- des d’on s’han realitzat més telefonades entre el gener i el novembre. El volum més alt i amb molta diferència es concentra a l’àrea metropolitana de Barcelona amb 6.195 telefonades. En segon lloc hi ha el camp de Tarragona (711) i de ben a prop hi ha la demarcació de Girona, amb aquestes 648 trucades. En un mes hi ha hagut 81 de trucades més realitzades des de terres gironines.

En els primers 11 mesos de l’any a tot Catalunya s’han realitzat fins a 8.797 comunicacions cap a aquest servei telefònic de l’Institut Català de les Dones.

De 31 a 40 anys i amb fills

Pel que fa al perfil de les dones que utilitzen aquest servei telefònic correspon a dones d’entre 31 a 40 anys, amb fills que viuen en el nucli familiar i que són dependents econòmicament del seu maltractador.

D’altra banda, la major part d’aquestes dones que han trucat pateixen les agressions en l’àmbit de la parella.