El SEM ha evacuat ferit crític a l'hospital Josep Trueta de Girona un home que ha resultat ferit després de ser atropellat en un pas de vianants a la ciutat d'Olot.

Es desconeix encara l'estat de l'afectat, però presenta lesions greus.

El conductor del cotxe ha donat negatiu a la prova d'alcoholèmia que li ha practicat la Policia Municipal d'Olot.

L'accident de trànsit s'ha produït cap a les dotze del migdia, en un pas de vianants que hi ha en una rotonda -can Minguet- de l'N-260 i que dona accés a l'autovia així com al polígon del Pla de Baix.

En arribar-hi, la Policia Municipal s'ha trobat amb el vehicle que presumptament havia atropellat a l'home en sentit el polígon i al pas de vianants, el ferit inconscient.

Ràpidament, s'han activat el SEM, Mossos i Bombers.

El SEM ha enviat dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat per atendre la víctima de l'atropellament. El mitjà aeri ha evacuat al ferit en estat crític a l'hospital Josep Trueta de Girona. L'home presentava un traumatisme cranial així com diverses fractures, segons els Bombers.

Aquesta zona d'Olot i el pas de vianants d'aquesta àrea de la rotonda que travessava la víctima és molt utilitzat pels olotins, ja que també els uneix amb la Canya i el polígon industrial.