Vint-i-set dones han mort en un crim masclista a la província de Girona des que ara fa 18 anys es van començar a registrar els casos. L’últim assassinat es va produir el dia 16 de desembre al nucli de la Canya, de Sant Joan les Fonts. En aquest cas, un home de 63 anys va matar la seva dona de 64 anys d’un tret d’escopeta i després es va suïcidar amb la mateixa arma de foc. Aquest cas va consternar la població, ja que era una parella molt coneguda.

En aquest cas no existia cap tipus de denúncia prèvia de violència masclista de la víctima cap al seu marit. La manca de denúncies és una tònica malauradament en la major part de crims masclistes que ha viscut la província de Girona en els darrers 18 anys.

Concretament, només en cinc de les 27 dones mortes en l’àmbit de la violència masclista havien presentat denúncia prèvia contra el seu agressor. Enguany han mort dues dones ja a Girona i cap d’elles n’havien interposat.

Es tracta d’una mesura que poques dones havien utilitzat perquè sovint els maltractaments o la situació que viuen a casa aquestes dones es queda en silenci i no acaba sortint a la llum i, per tant, ni família ni policia saben què passa entre la parella o l’exparella.

El cas més recent d’un crim masclista en què la dona havia interposat una denúncia és el de Sant Joan les Fonts de l’any 2018. Concretament, un mes abans de la tragèdia, la víctima va denunciar que el seu marit la maltractava psicològicament i que l’havia arribat a amenaçar de fer «saltar» la casa pels aires. El dia 6 d’octubre l’home va matar a trets la seva exparella de 48 anys-, i va atropellar una de les seves filles, abans de fugir i suïcidar-se en una zona boscosa del municipi de Montagut-Oix.

Les dades del Ministeri de l’Interior sobre la mortalitat en l’àmbit de la violència masclista també mostren l’estat de la relació entre l’agressor i la víctima. De les 27 dones mortes, 19 d’elles convivien amb el seu agressor encara el dia que es va perpetrar el crim. Tres d’elles no i una, segons les dades, no es coneix.

Sis nens orfes

Arran de la mort de la mare i també, del suïcidi posterior del pare hi ha hagut fills menors d’edat que s’han quedat orfes. Hi ha un total de sis fills han quedat sense pares a les comarques gironines. I és que hi ha hagut fins a cinc homes que s’han matat després de cometre el crim. Dels 27 casos, també hi hagut sis temptatives de suïcidi per part de l’agressor.

Això és el que va succeir fa pocs dies a Sant Joan les Fonts. L’home després de matar la seva dona d’un tret va decidir disparar-se també ell. L’any passat, en els dos crims masclistes que van succeir a L’Escala i Lloret, en un d’ells sí que es va matar l’homicida. Va ser en el de l’Escala, un crim que s va produir el mes de maig de l’any passat en plena crisi del coronavirus i amb l’estat d’alarma encara en vigor.

En aquest cas, la víctima ba morir en mans de la seva parella -amb qui estava en procés de separació-, un home que després es va suïcidar. En el moment de la mort, la dona duia una gravadora amagada entre la roba.

Quant al perfil majoritari dels agressors que han comès els 27 crims, se situa en un home d’entre 31 a 50 anys.. Mentre que la víctima es tracta sobretot de dones d’entre 31 a 40 anys i també, de nacionalitat espanyola. Dels 27 agressors, 14 només eren espanyols i de les víctimes mortals, 11 eren estrangeres.

46 dones dones mortes

El 2020, la violència de gènere dins de la parella es va cobrar la vida de 46 dones i de tres menors d’edat, dos homes i una dona, assassinats pels pares biològics. Només vuit de les víctimes (17,4%) havia presentat denúncia amb anterioritat.

Així ho ha analitzat l’Informe sobre víctimes mortals de la violència de gènere i domèstica a l’àmbit de la parella o exparella del 2020 del Consell General del Poder Judicial també mostra l’assassinat de les mares va deixar 29 nens i nenes orfes i només vuit de les 46 dones víctimes, el 17,4%, havia presentat denúncies prèvies contra l’agressor; cinc mantenien la convivència amb ell.