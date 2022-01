L’Ajuntament de Banyoles recupera la cavalcada dels Reis d'Orient de cara a aquest dimecres amb el rei Baltasar encapçalant la comitiva. A més, per primera vegada no es pintarà a les persones que hi participin ni se’ls separarà pel color de la pell. Per altra banda, el consistori ha modificat el recorregut de la cavalcada i aquest any els reis arribaran al camp de futbol vell, en comptes de fer-ho a l’estany. Allà hi haurà els patges que faran un espectacle de benvinguda als reis d’Orient. L’ajuntament també ha suspès la xocolatada que es feia habitualment a la plaça Major i el recorregut posarà punt i final al parc de la Muralla on la cavalcada finalitzarà amb un altre espectacle.

Els Reis d'Orient tornaran a desfilar pels carrers de Banyoles aquest dimecres després que l’any passat les restriccions sanitàries a causa de la propagació de la covid-19 impedissin fer la cavalcada habitual. Aquest 2022, però, els reis tornaran a trepitjar els carrers de Banyoles amb diverses novetats. La primera d’elles és que la comitiva reial estarà encapçalada pel rei Baltasar per primera vegada. A més, cap dels 300 participants de la cavalcada es pintarà ni es separarà en funció del color de pell. Tots els col·laboradors son veïns de Banyoles que han estat designats pels reis d’Orient a través d’una carta. Espectacles inclosos A més, una altra de les novetats és que s’incorporen dos espectacles dins de la cavalcada. El primer d’ells serà al camp de futbol vell, on arribaran ses majestats. Habitualment ho feien a l’estany de Banyoles, però s’ha optat per canviar el lloc pel camp de futbol vell per poder-hi fer aquest acte amb la col·laboració dels patges MEC, PUF, MUSSI, XUM i LUP. Durant l’arribada dels reis, els nens hauran de donar les cartes que aquests els han enviat i que al llarg de les últimes setmanes han hagut de reconstruir a través de les peces que aconseguien en els comerços del municipi. El regidor de Cultura ha avançat que serà una «versió reduïda» de l’espectacle de benvinguda que es va fer l’any passat i que s’ha convertit en «una reivindicació de la vitalitat teatral i musical banyolina». Sense haver de reservar entrada Els infants podran accedir al camp de futbol a través de dos accessos i no caldrà reservar entrada. La sortida serà de forma esglaonada per evitar aglomeracions. Una vegada tot el públic hagi sortit del camp, els tres reis arrencaran el recorregut de la cavalcada, amb Baltasar al capdavant. Ses Majestats començaran a desfilar per Banyoles entre els carrers Llibertat i Canat i seguirà pels de Canat, Sant Martirià i arribarà a la plaça dels Turers. Allà, enfilarà pel carrer de doctor Hysern i el passeig de la Indústria, seguint per Àngel Guimerà i fins a la plaça Major. En aquest punt, el consistori ha suspès la tradicional xocolatada popular que s’hi feia. A continuació, els reis enfilaran pels carrers Major i Pia Almoina i arribaran al parc de la Muralla on s’acabarà el recorregut, en comptes de finalitzar davant de l’ajuntament. En aquest punt, també s’hi farà un espectacle final i es faran els discursos dels patges i l’alcalde. Durant el recorregut de la cavalcada els reis repartiran una tona de caramels sense gluten, per a persones celíaques. A més, també s’habilitarà una zona al camp de futbol per a persones amb mobilitat reduïda i durant els espectacles un patge anirà traduint tots els discursos i diàlegs en llenguatge de signes. Ripoll acull la comitiva dels reis tot i suspendre el seu discurs final Ripoll acollirà la comitiva dels Reis demà dimecres, tot i haver de suspendre el seu parlament final a causa de la propagació de la Covid. Segons el consistori, la comitiva arribarà a les 18.00 hores per la carretera de Barcelona i iniciarà el recorregut que els portarà fins a la plaça Abat Oliba. Ses Majestats no faran el discurs que solien fer des de l’Ajuntament, sinó que es dirigiran al Claustre del Monestir de Santa Maria, on la mainada podrà deixar les seves cartes. Per accedir-hi cal fer una reserva prèvia. Amb tot, l’Ajuntament de Ripoll demana mantenir les mesures de seguretat, portant la mascareta en tot moment i mantenint les distàncies entre els diferents grups bombolla. A més, ahir dilluns els infants ja van poder donar les cartes a la Cartera Reial durant la cercavila que van fer fins a la Sala Eudald Graells.