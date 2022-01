La Generalitat ha reduït a set dies l’aïllament dels treballadors de residències que han donat positiu però que en les 72 hores prèvies a completar el setè dia no tenen símptomes i una PCR negativa. Així ho reflecteix la nova adaptació del protocol de gestió de casos a les residències, publicat amb data del 7 gener. La directora general d’Autonomia Personal i la Discapacitat, Montserrat Vilella, va explicar a Catalunya Ràdio que s’està estudiant també com gestionar la situació pel que fa als residents, tot i que això no vol dir que també s’aposti per escurçar quarantenes. En tot cas, el nou document recull que els residents amb malaltia lleu podran rebre visites de familiars al setè dia si tenen una prova negativa i no presenten símptomes.

La directora general va reconèixer que l’alta incidència de la variant òmicron fa que les residències acabin patint pel que fa al personal. Atenent que la nova variant té característiques diferents, i seguint el que ja s’ha fet en altres àmbits, Salut i Drets Socials han reduït les quarantenes dels treballadors positius, passant de 10 a 7 dies sempre i quan es compleixin certs requisits. Tot i això, el protocol estableix que fins a 10 dies des de l’inici de símptomes s’haurà de fer vigilància «activa». En un mes es registren un terç de tots els positius de Girona Pel que fa als professionals que siguin contacte estret, estiguin o no vacunats, se’ls faran PCR seriades els dies 0, 4 i 10. Si els resultats són negatius i no presenten símptomes, podran continuar treballant. L’objectiu és trobar el «difícil» equilibri entre la protecció a la vida i el benestar emocional. La nova adaptació del protocol recull que els residents amb malaltia lleu i sense immunosupressió que estan en zona vermella, el dia 7 del seu aïllament i sempre que no hagin tingut símptomes els tres dies previs i obtinguin un negatiu en una PCR, podran rebre visites de familiars amb cita prèvia en un espai individualitzat.