La realitat ha topat amb la promesa del departament d'Eduació. I és que si el conseller Josep-Gonzàlez Cambray anunciava abans de la tornada a les aules el seu compromís de cobrir les baixes dels docents positius en covid-19 amb la recepta dels nomenaments diaris, aquests no han aconseguit tapar tots els forats.

Des de l'entrada en vigor de la mesura exprés del 7 de gener, el departament d'Educació, segons dades del sindicat USTEC-STES, ha aprovat un total de 1.502 nomenaments a la província de Girona. D'aquests, però, 441 no s'han cobert. Les causes, segons va assenyalar ahir la portaveu territorial del sindicat USTEC-STES a les comarques gironines, Glòria Polls, són múltiples. D'una banda, la falta d'especialistes. En el cas d'Educació Primària, a la província de Girona falten substituts en les especialitats d'Audició i Llenguatge, Educació Especial, Anglès, Música, Educació Física i les especialitats generalistes d'Infantil i Primària. Per la seva banda, en el cas d'Educació Secundària les assignatures que a dia d'avui tenen més dificiltat per a cobrir-se són Francès, Alemany, Llengues Clàssiques, Informàtica, Matemàtiques, Anglès, Física i Química, Economia i Llengua i Literatura Castellana. Els nomenaments de terços de jornada són, segons Polls, un altre culpable. «Són contractacions molt precàries i això fa que la gent rebutgi el nomenament», va sentenciar. A més, va reinvidicar que «és molt diferent cobrir una jornada sencera amb una sola persona que terços de jornada amb diferents persones, que obligaria a contractar tres docents enlloc d’un». En aquest sentit, i per a «dignificar» la contractació, la portaveu territorial del sindicat va reclamar que reivindiquen que «els terços de jornada desapareguin i s’acabin convertint en mitja jornada». El tercer motiu, va apuntar la portaveu, és, inevitablement, que els docents cridats a les files de l'escola pública també estan de baixa per covid-19.

La situació, però, s'ha agreujat amb el pas dels dies. I és que a mesura que la xifra de nomenaments diaris s'ha anat aixamplant, passant de 72 a 269 a la demarcació de Girona en només 8 dies lectius, també ho han fet les places que no s'han pogut assignar. Hores després de l'arrencada dels nomenaments, però, la radiografia era optimista. De fet, els tres primers dies d'aplicació de la mesura extraordinària la xifra de places no cobertes no va superar, en cap cas, l'11% de les ofertades. Però a partir del 12 de gener, amb 192 nomenaments aprovats sobre la taula a la província de Girona (segons dades del sindicat), la xifra de places no cobertes ja va arribar al 27% i ahir ja no es van aconseguir cobrir el 53% de les vacants anunciades. «Fer nomenaments diaris ha estat una bona solució per a pal·liar el cop durant els tres primers dies, però ara ja no es poden cobrir les baixes», va assenyalar Glòria Polls.

I és que ahir van saltar les alarmes en totes les etapes acadèmiques. De fet, a Primària, dels 169 nomenaments que es van fer públics ahir, 100 no es van poder cobrir (el 59% de les places anunciades) i a Secundària, segons aquestes dades, no es van aconseguir cobrir 42 de les 100 substitucions ofertades pel departament d’Educació (un 42%).

«No era tan important fer nomenaments cada dia, sinó que els centres educatius fossin entorns segurs», va matisar Polls. «Fer nomenaments diaris ja hem vist que no soluciona el problema, el que demanavem era que el departament d’Educació revisés els protocols de seguretat abans de començar el segon trimestre», va insistir la portaveu del sindicat. «S’havíen de buscar solucions perquè els docents no emmalaltissin», va sentenciar. I és que ahir, també a nivell de tot Catalunya, el nombre de nomenaments no coberts va superar el de coberts. A partir de divendres, quan es preveu que la mesura extraordinària s’extingeixi, «hi haurà nomenaments només tres dies a la setmana i continuaran faltant docents», va sentenciar la portaveu.

El departament d'Educació no va voler corroborar ahir aquestes dades, al·legant que només disposa de la xifra de docents que s'incorporaran l'endemà als centres educatius.