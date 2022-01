Davant la negativa del departament d’Educació d’assumir la contractació d’estudiants d’últim curs de magisteri per a pal·liar els efectes de l’allau de baixes, els centres concertats gironins fan pinya.

«En moments excepcionals, mesures d’excepcionalitat», va reclamar ahir la directora pedagògica de l’Escola Vedruna de Palafrugell, Montse Jiménez. Amb 9 dels 35 docents de baixa per covid-19 en les etapes de Llar d'infants, Infantil i Primària, Jiménez va assenyalar que només ha pogut trobar un susbstitut per a cobrir les baixes dels docents en plantilla. «No trobem candidats, quan els truquem ens diuen que s’han incorporat a la plantilla de l’escola pública», va assenyalar. «Estem fent equilibris però ens trobem molt limitats, faten molts docents i hem de garantir que el projecte pedagògic tiri endavant», va sentenciar. La directora va assenyalar els nomenaments com a causa del dèficit de docents als centres concertats.

De fet, l’Escola Vedruna de Palafrugell de seguida va voler sumar-se a la borsa de treball extraordinària impulsada per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i la Facultat de Ciències de l’Educació Blanquerna-URL, que agrupa estudiants de màsters o de l'últim curs de magisteri per a fer front a l’allau de baixes. «El departament d’Educació no ho contempla i vol que assumim des dels mateixos centres concertats el cost de la contractació dels alumnes d'últim curs de magisteri», va assenyalar. Davant d’això, Jiménez va ser rotunda: «les escoles concertades no podem assumir aquesta despesa ni fer-la pagar a les famílies».

Però igual que els centres de la xarxa pública, els concertats també reclamen poder garantir la presencialitat. En aquest sentit, el director de La Salle Figueres, Juanjo Rodríguez, va sentenciar que «som una escola que també ofereix un servei públic i m'agradaria estar en les mateixes condicions que la resta d'escoles que ofereixen serveis públics», a partir d’on va assenyalar sentir-se districiminat.

Per la seva banda, el responsable de comunicació de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Sergi Gallego, va assenyalar que «de moment encara podem anar contractant docents graduats», però va alertar que en el moment que ja no sigui possible perquè aquests no estiguin disponibles, «no quedarà cap altre recurs que contractar estudiants d'últim curs de magisteri, i això ho haurà d'assumir cada centre concertat, si és que el departament d'Educació no recapacita».