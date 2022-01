La covid-19 segueix sense donar treva i també està repercutint en una elevada pressió assistencial. De fet, si tenim en compte l’ocupació de llits a l’UCI per coronavirus, Girona és la segona província amb el percentatge més elevat i, concretament, per sobre del 50%. Aquestes dades s’extreuen del darrer informe setmanal publicat pel Ministeri de Sanitat. Concretament, el percentatge de Girona és del 56,2%, només per darrere de Huelva, on el percentatge s’enfila fins al 65%. Tot i que aquest balanç es basa en dades de la setmana passada, actualment el nombre de crítics a la regió de Girona no ha variat massa, tot i que sí que ha baixat una mica. La dada es manté per sobre del llindar de 50.

L’elevat nombre de crítics és un dels motius pels quals Girona se situa entre les províncies amb el nivell d’alerta per coronavirus més alt de tot l’Estat. Aquest indicador es basa en la situació epidemiològica i la capacitat de les UCIs i es classifica en quatre graus depenent de la gravetat. Girona està en el nivell quatre juntament amb la resta de Catalunya, Aragó, Múrcia, Balears, Madrid, País Basc, Navarra i Cantàbria. També hi ha part de les Canàries, Castella i Lleó i Castella-la Manxa. A part dels ingressats crítics, també cal tenir present la incidència acumulada en set dies, que fins a finals de la setmana passada era de 1.645,3 casos per cada 100.000 habitants. D’altra banda, la incidència de casos dels darrers catorze dies i en persones de més de 65 anys també és molt elevada.

Casos en augment

D’altra banda, respecte a la darrera actualització de Salut, els casos a Girona encara segueixen en augment destacat i, segons el darrer balanç setmanal, ja s’han superat els 22.000. El risc de rebrot, indicador que avalua el registre de casos a curt termini, ja està per sobre dels 5.500 punts. El nombre de morts setmanal ja ha superat la trentena. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va lamentar ahir que les xifres de la pandèmia continuen sent molt elevades, «batent tots els rècords»; tot i que va indicar que hi ha indicis de desacceleració. També va afegir que no s’han complert els pitjors escenaris sobre els ingressos a l’UCI i va afirmar que també cal tenir en compte els canvis que ha comportat la variant òmicron, amb moltes infeccions però menys impacte hospitalari.

Argimon també va reiterar dilluns que es confirma una desacceleració del contagi i que aviat se superarà el pic d’aquesta onada. També va afirmar que és una tendència d’encara «pocs dies» i, per tant, encara cal esperar per confirmar que la sisena onada va a la baixa: «Prudència, molta prudència per veure si arribem o no al pic». Finalment, respecte a les dades de Catalunya, ahir es van notificar 203.657 positius, un nombre superior a l’interval anterior, quan se’n van declarar 155.416. La mitjana d’edat de les persones positives se situa en els 35,04 anys. Durant l’última setmana analitzada (del 8 al 14 de gener), s’han fet 226.584 PCR i 448.777 tests d’antígens, dels quals el 23,38% han donat positiu. Des de l’inici de la pandèmia s’han detectat 1.774.456 casos, dels quals 1.691.353 per PCR o test d’antígens.

Trilla diu que el més prudent és mantenir les restriccions actuals El cap d’Epidemiologia de l’hospital Clínic, Antoni Trilla, va considerar ahir que el més prudent seria mantenir totes les restriccions fins tenir la certesa que s’ha arribat al pic de la sisena onada i la situació comenci a millorar. En declaracions a Catalunya Ràdio, va recordar que el comitè assessor no va recomanar el toc de queda, per això veu «assumible» que es retiri a partir d’aquest divendres. D’altra banda, va dir que el problema que hi ha als hospitals és la manca de personal per les baixes per covid-19, sobretot infermeres. ACN/BARCELONA

Els hospitals comarcals segueixen amb l’activitat quirúrgica limitada

La pressió assistencial per coronavirus continua sent molt elevada als hospitals comarcals gironins, que mantenen la cirurgia urgent i posposen la no urgent que requereix ingrés. A l’hospital de Palamós s’ha hagut d’obrir el segon tram de la quarta planta de l’hospital, i també ha calgut habilitar més lllits en el sociosanitari. La directora mèdica del centre sanitari també admet a Ràdio Palamós que l’òmicron genera menys dificultats que la delta però l’impacte és elevat igualment. A Campdevànol hi ha ingressos constants des de fa dies i el gerent, Joan Gran, lamenta les baixes per covid-19, que dificulten la feina tenint en compte que és un centre sanitari petit, ja que els treballadors han de doblar torns, tal com ha explicat a TV Ripollès aquesta setmana.

A Blanes, segons el darrer balanç, hi ha 23 pacients ingressats amb coronavirus. Respecte a l’últim recompte de la setmana passada, s’han comptabilitzat tretze nous ingressos i s’han registrat cinc altes, una de les quals és un pacient que ja ha negativitzat però continua ingressat al centre, i un és un trasllat en un altre centre sanitari. També s’ha comptabilitzat una defunció. A l’hospital sociosanitari de Lloret de Mar, respecte a l’últim recompte, set dels pacients positius ja han negativitzat després de l’última prova diagnòstica que se’ls hi ha realitzat. A l’hospital Asil Sant Jaume de Blanes, respecte a l’últim recompte, s’han registrat nou nous casos.