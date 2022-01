La gràcia de la probabilitat és, sense cap mena de dubte, la fórmula d’èxit dels centres educatius gironins que, de moment, i «tocant fusta», han aconseguit barrar el pas a la covid-19.

I és que en un context en què les escoles sobreviuen a una explosió de contagis amb més de 100.000 persones confinades arreu de Catalunya (entre alumnes i personal docent), només un 16% dels centres educatius de la província de Girona estan, en aquests moments, lliures de virus. En concret, es tracta de 96 escoles, sobretot, llars d’infants.

És el cas, per exemple, de la llar d'infants Kumbaià de Palamós. «Atenem a 17 infants, la probabilitat de tenir alumnes confinats és molt menor», va assenyalar ahir la seva directora, Yasmin Pérez. Aquí, però, s’hi suma la desinfecció com a principal barerra. «Hem aplicat moltes mesures d’higiene, desinfectem cada dia les joguines i sobretot, el material que els nens es posen a la boca», va remarcar. A més, va afegir que la neteja de mans ha estat un hàbit constant. Aquest és, confessen, un dels antídots. I és que la directora de la llar d'infants El Rajolí de Bellcaire d'Empordà, Montserrat Sánchez, també va apuntar a aquesta mesura com una de les claus. «Cada vegada que canviem d’activitat els fem netejar les mans», va sentenciar. En el seu cas donen servei a 8 nens i nenes. «Són tan pocs que és molt fàcil tenir-ho controlat perquè, de fet, és com si els tinguéssim a casa», va afirmar. I és que la proximitat (encara que en aquest context pugui semblar contradictori), és clau. «Les famílies han actuat de manera exemplar, amb molta responsabilitat, i al menor símptoma ja no ens han portat els nens», va subratllar. Amb tot, va assenyalar que han seguit les pautes «al peu de la lletra» i no s’han tret la mascareta «absolutament per a res». Però tot i així, va admetre que han tingut «molta sort».

Respectar els grups bombolla ha estat, de fet, una altra mesura que els ha permès continuar amb el marcador a zero. En aquest sentit, la directora de la llar d’infants de Ger, Míriam Forès, va assenyalar que des de l’inici de la pandèmia no els han hagut de confinar mai perquè, a banda de «seguir totes les normes de prevenció, som un grup bombolla». I és que, tot i que els 22 infants arriben cada dia al centre educatiu des de poblacions veïnes, han aconseguit mantenir la pandèmia a ratlla. El mateix mètode ha seguit la llar d’infants de Riudellots de la Selva, que distribueix els 20 alumnes en aules de 10, 8 i 2 nadons. La seva directora, Anna Vinyas, va admetre que el centre no ha estat mai un focus de contagi perquè, a més, han utilitzat «espais molt amplis amb molta ventilació». Però, com tots, va apuntar a «la sort».

Un factor al que també es va encomanar la directora de l’Escola de Palau de Santa Eulàlia, Mireia Bellapart, que va assenyalar que, tot i seguir fil per randa totes les mesures de prevenció i traslladar assignatures a l’exterior, «tenim sort perquè només tenim 7 alumnes (de P5 a 6è de Primària) i és un grup totalment bombolla perquè a banda de ser tots veïns del municipi, molts, a més, són germans».