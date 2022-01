El ritme de vacunació de dosis de reforç està sent bastant alt a la Regió Sanitària de Girona. Prova d’això és que mes de la meitat de la població de més de 50 anys ja té la dosi de reforç, segons dades de Salut. Concretament, el 52,4% de persones de 50 a 59 anys ja tenen la immunització total. El percentatge augmenta a mesura que s’avança en les franges d’edat. D’aquesta manera, un 70,3% de la població de 60 a 69 anys té la dosi de reforç, com també el 82,8% de les persones de 70 a 79 anys i el 86,2% dels de més de 80.

La resposta dels treballadors de serveis essencials, com ara personal educatiu i forces de seguretat, també ha sigut bona ja que més de la meitat també s’ha posat aquesta dosi. En el conjunt de la població, el 36% ja té aquesta dosi.

Respecte a les injeccions de primeres dosis, el progrés entre els infants de 5 a 11 anys encara és bastant lent. De fet, només el 29% té la primera dosi, un percentatge petit tenint en compte que fa poc més d’un mes que ja poden rebre-la. Cal tenir present que un dels motius pels quals el percentatge d’immunitzats és baix entre els més petits és que ja han passat la covid-19 i, per tant, han d’esperar uns mesos per a poder començar la vacunació. En el cas de la població de 5 a 11 anys la immunització també tardarà a arribar perquè entre la primera i segona dosi ha de passar més temps que en els adults.

D’altra banda, la vacunació pediàtrica ha generat molt debats entre experts i ha tardat a aprovar-se fins que no hi ha hagut estudis clars. És per això que encara hi podria haver certes reticències entre alguns pares i mares.

En aquesta línia, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va fer ahir una nova crida a la vacunació i va afirmar que «la prevenció és la mesura més cost-efectiva per l’atenció sanitària de les persones, una cosa que observem no només en les vacunes, sinó que en altres mesures preventives».

Per sota de la mitjana

En el cas de la vacunació infantil, cal destacar que a la Regió Sanitària de Girona el percentatge de primeres dosis se situa per sota de la mitjana catalana, on és del 38%, nou punts superior.

Respecte a la vacunació en adolescents de 12 a 15 anys, la situació tampoc millora massa respecte a fa una setmana perquè poc més de la meitat té la pauta completa, és a dir, un 56%. En el cas de la mitjana a Catalunya, la dada se situa lleugerament superior, amb un 59,9% de població vacunada.