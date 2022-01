L’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI), l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) i l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) finalitzen aquest 2021, després de tres anys, el projecte conjunt GO_HERO (Health European Research Offices) per impulsar la internacionalització de la recerca dels tres centres. Gràcies al projecte, s’han reforçat les unitats responsables de la gestió de projectes internacionals i s’han desenvolupat programes de formació per potenciar més recerques europees a Catalunya.

El projecte, coordinat per l’IISPV, va rebre 300.000 euros en la convocatòria GO_EUROPE de la Generalitat de Catalunya el 2019. En aquests tres anys s’ha reforçat els equips de les unitats responsables dels projectes internacionals a cada centre per millorar el suport al personal investigador, dissenyar i implementar un pla de formació en polítiques, estratègiques i programes de finançament de la Comissió Europea. La iniciativa també ha visibilitzat la recerca biomèdica i potenciar la captació de talent estranger.

La doctora Marga Nadal, directora de l’Idibgi, ha destacat que «l'aliança dels tres centres de recerca biomèdica fora de l'àrea de Barcelona ha suposat una experiència molt enriquidora per a trobar solucions conjuntes i complementàries a dificultats compartides en els àmbits de la participació en projectes europeus i en la internacionalització de les institucions». La Dra. Nadal afegeix que «el projecte Go-HERO ha estat clau per a fer un pas endavant en la recerca internacional que necessitaria poder-se perllongar uns altres tres anys per poder-se consolidar i fer-se sostenible».