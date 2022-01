El ministeri de Transició Ecològica ha inclòs, finalment, el ramal i la subestació de la MAT a la Selva en la seva planificació per als anys 2021-2026. Així es va publicar en el BOE del 22 de desembre, desestimant les més de 1.700 al·legacions que s’havien presentat per tal que aquesta infraestructura en quedés exclosa. Des de la plataforma No a la MAT apunten que aquesta «allau» d’al·legacions de particulars, entitats i administracions contra la MAT posa de manifest que «l’oposició del territori és més gran i forta que mai», malgrat que el ministeri hagi decidit no escoltar-les.

Segons indiquen els ecologistes, el Pla de Desenvolupament de la Xarxa de Transport d’Energia Elèctrica per al període 2021-2026 inclou 106 actuacions a Catalunya, 30 de les quals són línies noves i 41 noves subestacions o ampliacions, entre les quals el ramal de 400 kV de la MAT a la Selva i la subestació de Riudarenes. En aquesta declaració es dona resposta a les al·legacions que fan referència a temes ambientals que es van presentar el 2021 . Segons expliquen des de No a la MAT, en total se n’han presentat 2.655 de tot el territori espanyol, de les quals més de 1.700 (64%) fan referència al projecte del ramal de la MAT i a l’ampliació de la subestació de Riudarenes. Entre les entitats que van presentar les al·legacions hi ha entitats i 24 administracions locals, inclosa la Diputació, consells comarcals i diversos ajuntaments. Tot i això, el Ministeri indica que no ha obtingut resposta de la Generalitat i que l’al·legació que aquesta ha presentat fa referència a altres temes i no al ramal de la MAT de la Selva.