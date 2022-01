El Departament d’Empresa i Treball va obrir ahir una nova línia d’ajuts directes per a l’oci nocturn. S’hi podran acollir autònoms, microempreses i pimes dedicades al sector, incloent-hi discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacle, bars musicals i karaokes.

Es podran demanar a partir d’avui i fins al 4 de febrer a través de Canal Empresa. Els ajuts seran d’entre 15.000 euros i fins a 120.000 euros, en funció del nombre de treballadors i l’aforament del local. Es tracta de la cinquena línia d’ajuts extraordinaris que el Govern destina específicament a l’oci nocturn, tancat des del passat 24 de desembre. La línia compta amb una dotació de 20 milions d’euros, que se sumen als més de 40 milions d’euros atorgats, prèviament, en ajuts específics al sector.

Per la seva banda, la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) va recordar a través d’un comunicat que mantenen la «pugna judicial» contra la Generalitat amb l’objectiu que les restriccions actuals, que obliguen al tancament de l’oci nocturn, «siguin suspeses». La patronal també va voler deixar clar que al llarg del dia d’avui es reunirà amb representants dels departaments de Salut, Interior i Empresa per a exigir la flexibilització de les restriccions vigents i els ajuts pendents «a què es va comprometre la Generalitat» per a compensar el tancament de l’estiu de 2021. A més, la Fecasarm va reclamar a la Generalitat l’obertura immediata de l’oci nocturn per a tenir «un rodatge» de cara a esdeveniments com el MWC. «Els locals funcionen amb programacions, reserves i previsions de compra. Si no obren ja, no es podrà fer res d’això i l’afectació serà molt gran», va apuntar el secretari general, Joaquim Boadas. «Cal una rectificació urgent. Si es pot obrir demà no cal esperar set ni quinze dies», va insistir Boadas.