La Diputació de Girona traslladarà al govern espanyol i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies la necessitat de millorar el finançament dels ajuntaments davant del descens d’ingressos per la nova regulació de l’impost de la plusvàlua. Així ho va demanar el diputat provincial i alcalde de l’Escala, Víctor Puga, durant el darrer ple de la corporació, després de constatar que el reial decret aprovat després de l’anul·lació de l’impost farà que la situació continuï essent «molt perjudicial» per als ajuntaments. El president, Miquel Noguer, que també és alcalde de Banyoles, va entomar el prec i es va comprometre a traslladar-lo davant d’organismes superiors.

Puga va explicar que el reial decret volia acabar amb la «incertesa» per la situació, però va considerar que la nova regulació, comparada amb l’anterior, «sense dubte és beneficiosa per als contribuents, però molt perjudicial per als ajuntaments». Puga va calcular que els consistoris podrien veure reduïts fins a un 30% els seus ingressos, fet que pot tenir conseqüències negatives per a la ciutadania: «Les mesures tributàries que tenim al nostre abast són molt reduïdes, de manera que podríem parlar només d’actualitzar valors cadastrals, i això impactaria directament en els contribuents», va advertir. Per això, va demanar a la Diputació que es faci ressò del problema i que demani al govern estatal que complementi aquesta baixada amb la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE). Precisament, fa pocs dies, el diputat socialista Marc Lamuà va anunciar que els consistoris gironins rebrien aquest 2022 un 12% més de diners de l’Estat. Tot i això, Puga va reclamar que, en general, cal una millora del finançament dels ajuntaments.

Noguer va recollir el prec, tot considerant que «cada canvi de legislació ha estat perjudicial per als ajuntaments i els ingressos municipals». Per això, es va comprometre a fer arribar les queixes tant al Ministeri com a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.