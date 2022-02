La licitació d’obra pública creix un 76% a Girona

La frenada en sec que va suposar l’any 2020 la inversió en obra pública de les diferents administracions, més enfocades a fer front a les despeses de la pandèmia que a continuar projectes iniciats o arrencar-ne de nous, va portar l’any passat a un considerable creixement de les licitacions. Així ho constaten les dades de la patronal Seopan, que mostren com el volum de licitació d’obra pública a les comarques gironines va créixer un 76% anual l’any 2021, fins a situar-se en 306 milions d’euros, el que suposa el volum més elevat dels darrers onze anys.

La majoria de les licitacions publicades a Girona van correspondre a obra civil (207 milions) mentre que l’edificació va sumar 99 milions d’euros. L’administració local va ser, amb molta diferència, la que més va destinar obra pública: ajuntaments, consells comarcals i Diputació van licitar projectes per valor de 166 milions d’euros, més del doble que l’any anterior. A continuació es va situar l’administració de l’Estat, que va treure a licitació projectes per valor de 102 milions d’euros, quatre cops més que l’any anterior. Mentrestant, la Generalitat va prèmer el fre en els projectes a Girona. L’any passat, el govern català va licitar a la província per valor de 41,5 milions d’euros, la meitat que al 2020 segons dades de la Seopan.

Entre les obres amb el pressupost de licitació més elevat a les comarques gironines l’any passat hi ha la renovació integral de la catenària (cables aeris d’alimentació que transmeten energia elèctrica a les locomotores) en el trajecte Figueres-Portbou, projecte que té una despesa prevista de gairebé 14 milions d’euros (IVA inclós). Per poc més de deu milions es va licitar el projecte per adequar les franges del camp de vol de l’aeroport de Girona. També destaquen els més de 25 milions d’euros que el ministeri de Foment té previst en manteniment de diferents carreteres de la província.

Qui també ha fet públic recentment el seu informe ha estat la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), que calcula que la licitació pública d’obres a Catalunya va arribar als 2.957 milions l’any 2021, un 97% més que el 2020 i un 51% més que en 2019. Els principals organismes licitadors de l’any han estat ADIF (467,62 milions d’euros), BIMSA (320,75 milions d’euros) i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (285,58 milions d’euros).

Tot i l’evolució positiva, en general, de la licitació pública, des de la Cambra també volem posar de manifest el context actual marcat per la incertesa. D’una banda, la incertesa econòmica i social derivada de l’evolució de la pandèmia a escala mundial, europeu i nacional i de les mesures sanitàries adoptades per fer-li front, que incideixen directament en la inversió privada i en les polítiques públiques d’inversió, respectivament i, per tant, en l’activitat constructora.

A més recorden, que creix la utilització d’Acords Marc i de sistema dinàmics de contractació , que fa que no tota la licitació sigui executada enguany, i es possible que no s’executin els imports en la seva totalitat, per tant, s’ha d’anar amb compte a l’hora d’avaluar els imports totals licitats. Per exemple, Infraestructures de la Generalitat SAU, ha tret a licitació el desplegament de la xarxa pública de fibra òptica per un valor de 46 milions, tot i que s’haurà de concretar en contractes específics en els pròxims quatre anys.

En el conjunt d’Espanya, la licitació d’obra pública va arribar el 2021 fins als 23.648 milions d’euros, un 68% més que el 2020 i un 29,6% més que el2019, últim any pre-pandèmia. Carreteres i obres ferroviàries van concentrar més d’un terç dels projectes licitats.