La Policia Nacional ha pogut recuperar a la província de Girona un vehicle de lloguer que havia venut una organització criminal a un comprador de bona fe i que ha estat estafat.

Els delinqüents el van vendre després de falsificar els seus elements identificatius.

En total, la policia ha detingut 10 persones que conformen l'organització criminal que està assentada a les províncies de Madrid i Barcelona.

Els arrestats obtenien els vehicles a través de contractes de lloguer o de cessió, fent ús de documentació sostreta o permisos de conduir falsificats, i posteriorment els venien a terceres persones que esdevenien víctimes d'una estafa.

En total, els agents han recuperat nou vehicles -un d'ells a Girona- valorats en més de 300.000 euros. Segons informa el cos policial, un dels vehicles recuperats havia estat rematriculat il·legalment després de canviar-li el número de bastidor i pintar-lo d'un altre color.

La banda criminal estava presumptament dedicada a l'apropiació indeguda de vehicles de lloguer d'alta gamma. La investigació es va iniciar quan els agents van tenir coneixement de l'apropiació indeguda de dos vehicles a les províncies de Madrid i Màlaga. En tots dos casos es tractava de turismes d'alta gamma i, a més, havien estat llogats per la mateixa persona. Després de l'anàlisi de la informació recopilada amb les primeres gestions, els agents van constatar l'existència d'un grup criminal especialitzat en la comissió d'apropiacions indegudes de vehicles de luxe, estafes i falsificació de documents.

Modus operandi

Els investigats obtenien els vehicles formalitzant contractes de lloguer o de cessió, tant amb empreses de lloguer com amb particulars. Per fer-ho feien ús de documents d'identitat sostrets i extraviats, així com de permisos de conduir falsificats. Un cop al seu poder, i en pocs dies, falsificaven els elements identificatius físics i documentals dels vehicles, donant-los aparença de legalitat, i els venien a terceres persones (compradors de bona fe) que es convertien en víctimes d'una estafa.

En alguna ocasió, fins i tot un cop adquirien els cotxes denunciaven falsament la seva sostracció per intentar eludir possibles responsabilitats policials o penals. Així mateix, adquirien vehicles sinistrats a baix cost -la reparació dels quals era econòmicament inviable- per blanquejar els vehicles prèviament sostrets.

Detencions

Amb l'avenç de les indagacions, els agents van identificar la persona que havia llogat els dos vehicles que van donar origen a la investigació, així com un dels seus còmplices.

A partir d'aquell moment, i després de diverses gestions policials, van aconseguir identificar la resta de membres de l'entramat. Demanats els indicis necessaris, i acreditats els diferents esglaons de l'organització, els agents van localitzar i van detenir tres dels investigats a Barcelona, ​​alhora que van arrestar la resta d'integrants a Madrid. A tots ells se'ls imputa la comissió de 10 fets delictius, entre els quals hi ha la sostracció de vehicles valorats en més de 600.000 euros.