L'hospital Trueta de Girona ha començat aquest dilluns a administrar la vacuna d'Hipra contra la covid-19 en el marc de la tercera fase de l'assaig clínic. L'Agència Espanyola del Medicament va autoritzar la setmana passada aquest assaig, que començar un cop acabada la fase IIb amb una bona resposta contra les variants, inclosa l'òmicron. Es tracta de la darrera fase abans de la comercialització del vaccí, hi participaran unes 3.000 persones majors de 16 anys, 400 de les quals al Trueta. A totes elles se'ls farà un seguiment d'un any per avaluar la seguretat a llarg termini i la resposta immunològica. A banda de l'hospital de Girona, hi participaran 16 centres més d'Espanya, dos de Portugal i un d'Itàlia.

Hipra defensa que la vacuna que desenvolupa dona una resposta «més potent» que la de Pfizer a la variant òmicron En aquest estudi es busca confirmar que la immunització de reforç amb la vacuna d'Hipra pot ampliar la protecció enfront de les noves variants i perllongar l'efecte preventiu de la vacunació. Les persones que participin en l'assaig han d'haver rebut una o dues dosis d'una de les vacunes autoritzades (Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Vaxevria (AstraZeneca), Janssen (Janssen) o combinades) com a mínim fa tres mesos. En la casuística que hagin passat la Covid-19 com a mínim fa 1 mes, sense haver ingressat a l'hospital, podran participar igualment a l'estudi. Cada hospital ha habilitat un espai a la seva web per tal que les persones interessades s'hi puguin inscriure. La vacuna contra la Covid-19 d'Hipra és una vacuna de proteïna recombinant multivariant adjuvada, basada en un heterodímer de fusió del domini d'unió al receptor (RBD) que conté les variants B.1.1.7 (alfa) i B.1.351 (beta) del SARS-CoV-2. La vacuna d’HIPRA es conserva a temperatura de refrigerador (entre 2 i 8 ºC), cosa que facilita l’emmagatzematge i distribució. Tanmateix, la tecnologia utilitzada permet una gran versatilitat per adaptar-la a noves variants del virus, si fos necessari en el futur. Els resultats obtinguts fins ara, mostren que la vacuna produeix anticossos neutralitzants enfront a les VOC (variants de “preocupació”) actuals i que també té eficàcia en la prevenció de la malaltia.