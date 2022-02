La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, manté que la consulta dels Jocs Olímpics d'Hivern se celebri només a les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran, tot i que altres territoris, com el Berguedà, demanen que els incloguin. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Vilagrà ha subratllat que, de tota manera, volen que comarques com el Berguedà, Solsonès i Ripollès també participin del procés i ha assegurat que hi estan intensificant les reunions. La previsió del Govern és que la consulta se celebri a finals de primavera. La consellera ha explicat que la candidatura planteja celebrar proves en altres països i, sobre la reunió amb l'Aragó, ha assenyalat que no hi ha nova data, però que «probablement es produirà en les pròximes setmanes».

Vilagrà ha defensat que circumscriuen la consulta sobre uns eventuals Jocs Olímpics d'Hivern a la vegueria de l'Alt Pirineu i l'Aran perquè la volen «acostar al màxim a les persones que tindran la candidatura en el seu territori» i que són unes comarques que «sovint senten que les decisions es prenen molt lluny». Amb tot, ha recalcat, el Govern vol que el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès «puguin fer aportacions» en el procés i que per això participen de la comissió territorial i han intensificat les reunions institucionals i amb els agents socials i econòmics per explicar-los el projecte. Científics d'arreu del país preparen un manifest contra els JJOO d'Hivern al Pirineu el 2030 Vilagrà ha descartat obrir la consulta a tot Catalunya perquè «l'opinió directa» de les comarques on se celebrarien els Jocs «quedaria totalment desvirtuada», ha argumentat. «Ens sembla important escoltar el que pensa la vegueria», ha insistit. La consellera de la Presidència ha assenyalat que el projecte planteja «col·laborar amb altres territoris» i «estats» que ja hagin celebrat uns Jocs Olímpics i que ja tinguin les «infraestructures adequades» per acollir algunes proves, com podrien ser els Alps o Sarajevo. Vilagrà ha exposat que no volen construir grans infraestructures si després no tenen sentit com a llegat dels Jocs. També ha dit que la candidatura valora incloure noves disciplines olímpiques, més vinculades a la muntanya que a la neu, com la BTT.